تفاصيل عودة 306 مصري من "ووهان" الصينية

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أكد الدكتور محمد البدري سفير مصر فى الصين، أن عدد المصريين الطلبة الذين يقيمون فىمقاطعة ووهان يبلغ عددهم 345 طالبا بعائلاتهم مشيرا الى  أن هناك 306 مصريين أبدوا رغبتهم فى العودة من الصين الى مصر.
وأضاف " البدري "، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة  dmc ، يوم الجمعة أنه يتم التواصل مع الجهات الصينية لبدء إجراءات عودة المصريين إلى مصر من مدينة ووهان الصينية.
وأوضح " سفير مصر فى الصين " أن مدينة ووهان الصينية تعتبر تحت الحصار الكامل لأنها تمتلك 60% من الحالات المصابة بفيروس الكورونا، مضيفا أن المطار بتلك المدينة يكون زحمة جدا مشيرا إلى أنه تواصل مع وزير الخارجية المصري لمتابعة إجراءات عودة المصريين من الصين.

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