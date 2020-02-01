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ابنة ماجدة الصباحي تكشف السر الذي أخفته والدتها عن الكل لمدة 30 سنة

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ماجدة الصباحى

كشفت الفنانة غادة نافع عن الشيء الذي أخفته والدتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي عن الكل وعنها شخصيا لمدة 20 سنة.

وأكدت "غادة" في تصريحات تلفزيونية أن والدتها أخفت شريط حفل زفافها عن الجميع بما فيها هي شخصيا.

وأضافت: لم أشاهد حفل زفافي .. والدتي أخفته عني وعن الجميع لكي لا يتم تسريبه على الإنترنت ومشاهدته على نطاق واسع.

ولم توضح "غادة" أسباب موقف والدتها لكن ربما أرادت بعض الخصوصية والبعد عن وسائل الإعلام.

ورحت الفنانة ماجدة الصباحي قبل أيام قليلة عن عمر يناهز 89 سنة.

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