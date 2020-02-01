سر اللقاء الذى جمع بين نجيب محفوظ وسيد قطب

01 فبراير 2020 - 09:39 ص

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي عن مؤسس جماعة الإخوان المسلمين سيد قطب، الذي يرصد أهم المحطات في حياته.

وكشف الناقد سيد محمود، خلال الفيلم الوثائقي، عن لقاء جمع بين نجيب محفوظ سيد قطب، لافتًا إلى أن نجيب محفوظ أكثر شخص التقط الصراع الدرامي في شخصية سيد قطب و رفض فكره.

وأضاف محمود، أن نجيب محفوظ ذهب لزيارة قطب بمنطقة الصديق الذي أراد أن يطمئن على صديقه، رغم اختلاف اتجاهاتهم، معقبًا: "زيارة نجيب له كانت زيارة تأمل، ومجاملة، وذهب له أيضًا بغرض روائي".