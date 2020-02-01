  • السبت 01 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر10:58 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطيب و الخشت

الخرباوي: شيخ الأزهر لا يمثل الإسلام

الاهلى

عبارات مؤثرة.. الأهلي يحيي ذكرى شهداء بورسعيد

للمرة الثانية.. طائرة إيرانية تهبط خارج المطار

للمرة الثانية.. طائرة إيرانية تهبط خارج المطار

نجيب محفوظ وسيد قطب

سر اللقاء الذى جمع بين نجيب محفوظ وسيد قطب

وفاة الفنانة زيزي البدراوي عن عمر 85 عاما بعد صراع مع المرض

زيزى البدراوي.. تزوجت مرتين ولم تنجب ورحلت بمرض خطير

عمرو أديب

أديب: فيروس كورونا مش حاجة قبيحة

الملك سلمان

التليفزيون السعودي يرد على هجوم أردوغان بفيديو للملك سلمان

فيروس كورونا

أرقام صادمة عن إصابات ووفيات كورونا في الصين

كاتب سعودي: فيلق القدس فكرني بـ "شاي الوزة"

كاتب سعودي: فيلق القدس فكرني بـ"شاي الوزة"

إزالة العلم البريطاني من المجلس الأوربي

لحظة إزالة العلم البريطاني من المجلس الأوروبي

ينشر لأول مرة..

سر اللقاء الذى جمع بين نجيب محفوظ وسيد قطب

الحياة السياسية

نجيب محفوظ وسيد قطب
نجيب محفوظ وسيد قطب
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مفاجأة..نجيب محفوظ يشهد ضد زوجة المشير عامر في المحكمة

#

أمريكا تصف الإخوان لأول مرة بأنها كيان إرهابي

#

تعليق ناري لـ"أديب" على مصالحة آل الشيخ والخطيب

#

أتلتيكو مدريد يتعادل إيجابيا مع فالنسيا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي عن مؤسس جماعة الإخوان المسلمين سيد قطب، الذي يرصد أهم المحطات في حياته.

وكشف الناقد سيد محمود، خلال الفيلم الوثائقي، عن لقاء جمع بين نجيب محفوظ سيد قطب، لافتًا إلى أن نجيب محفوظ أكثر شخص التقط الصراع الدرامي في شخصية سيد قطب و رفض فكره.

وأضاف محمود، أن نجيب محفوظ ذهب لزيارة قطب بمنطقة الصديق الذي أراد أن يطمئن على صديقه، رغم اختلاف اتجاهاتهم، معقبًا: "زيارة نجيب له كانت زيارة تأمل، ومجاملة، وذهب له أيضًا بغرض روائي".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الجامعة العربية تناقش خطة "ترامب" للسلام بحضور أبو مازن
» اليوم.. صرف معاشات فبراير
» سلمان خان يصدم الجميع ويعتدي على أحد معجبيه بالمطار
» "انتى بنت مش كويسة".. الشربيني تنفعل على متصلة
» الأهلى يواجه الهلال فى مباراة حسم الصعود
» بعد زواجه.. أحمد حسن وزينب يثيران غضب السوشيال ميديا
» تصريحات نارية لنجم الأهلي بعد انتقاله للصفاقسي التونسي
» فنانة شهيرة تتعرض لعلقة ساخنة بسبب فيلمها المثير للجدل
» سيدة تموت داخل مطعم أمام الناس .. وهذا آخر ما قالته
» فنانة شهيرة: جوزني رجعني بيت أهلي ليلة الدخلة
» ابنة ماجدة الصباحي تكشف السر الذي أخفته والدتها عن الكل لمدة 30 سنة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:13 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني