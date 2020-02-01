التليفزيون السعودي يرد على هجوم أردوغان بفيديو للملك سلمان

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وكالات - الدويني فولي

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رد التليفزيون الرسمي السعودية علي التصريحات التي وجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن صفقة القرن والدفاع عن القدس بمقطع فيديو للملك سلمان.

وقال أردوغان في تصريحات أمس الجمعة، مهاجما السعودية بالقول: "أحزن عند النظر إلى مواقف الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث لم يصدر منها أي تصريح رافض لصفقة القرن، فمتى سنسمع صوتكم؟.. القدس هي مفتاح السلام العالمي كما كانت منذ آلاف السنوات، إذا سقط رمز السلام فإن مسؤولية ذلك يقع على عاتق العالم بأسره".

فيما نشرت قناة الإخبارية السعودية، اليوم السبت، تقريرا يبرز مواقف المملكة تجاه الدول العربية، حيث ذكرت بموقف السعودية إبان حرب العام 1956 ضد مصر متضمنًا صورًا تظهر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والملك السعودي الراحل، فهد بن عبد العزيز بالزي العسكري لـ"الذود عن أرض الكنانة".

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