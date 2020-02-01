كاتب سعودي: فيلق القدس فكرني بـ "شاي الوزة"

01 فبراير 2020 - 09:56 ص

سخر الكاتب السعودي تركي الحمد من مسمى "فيلق القدس" الإيراني الذي قاتل في كل مكان تريده إيران، إلا القدس.

وأضاف الحمد على حسابه في تويتر: "عندما أقرأ "فيلق القدس" تطوف بالذهن نكتة قديمة.. تقول النكتة: "إن أحدهم ذهب إلى مطعم وطلب شوربة دجاج، فلما أتت الشوربة وذاقها، لم يجد فيها طعم الدجاج، فلما احتج على ذلك، قال له النادل: طبيعي..عمرك لقيت وزة في شاي الوزة".

وتابع ساخرًا: "شوربة دجاج بدون دجاج، وشاي وزة بدون وزة، وفيلق قدس دون قدس".

وأوضح الحمد أنه طوال تاريخ البشر، لم يستطع نظام سياسي شمولي مغلق لباب المجتمع أن يصمد إلى الأبد، وآخر مثال هو الاتحاد السوفيتي.. إيران الملالي ليست استثناءً وسوف تسقط، فهذه هو قانون التاريخ.

يذكر أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني قد تم اغتياله في الثالث من الشهر الماضي، عبر طائرة أمريكية مسيرة.