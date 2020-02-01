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إزالة العلم البريطاني من المجلس الأوربي

لحظة إزالة العلم البريطاني من المجلس الأوروبي

شاهد..

لحظة إزالة العلم البريطاني من المجلس الأوروبي

عرب وعالم

إزالة العلم البريطاني من المجلس الأوربي
إزالة العلم البريطاني من المجلس الأوربي
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متابعات- أمينة عبد العال

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وثق مقطع فيديو لحظة إزالة العلم البريطاني من بين مجموعة أعلام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسيل قبل خروج بريطانيا.

يذكر أن بريطانيا خرجت أمس الجمعة من الاتحاد الأوروبي بعد 47 عامًا من مشاركتها، وبعد 3 سنوات ونصف من المفاوضات.

وأعلم بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في خطاب وجهه إلى الشعب قبل ساعة من خروج بلاده رسميا من الاتحاد، أن هذه ليست النهاية بل بداية فصل جديد من المسيرة الوطنية، حسبما نشرت "صدى البلد".

جدير بالذكر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لاقي كثيرًا من التأييد وخرج على أثره المؤيدون أمس للاحتفال، فيما تجمع المعارضون في مسيرات صامتة.


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