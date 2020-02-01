أديب: فيروس كورونا مش حاجة قبيحة

01 فبراير 2020 - 09:59 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن العالم لا يتعامل مع فيروس كورونا على أنه أمر قبيح، ويتعاملون معه بشكل متحضر، معقبًا: "ليه في مصر بنعتبر لو ظهر إصابة بفيروس كورونا أنه حاجة قبيحة".

وثمن "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قرار القيادة المصرية بعودة المصريين المقيمين في ووهان الصينية إلى مصر، معلقا: "مصر لا تترك أبناءها".

وتابع: "الأهم أن يكون هناك مراقبة جيدة لهم حتى تنتهي فترة حضانة المرض، كل مطارات العالم في حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أن السلطات الأمريكية تطلب من أي شخص يشتبه في إصابته عدم التوجه للمستشفى".