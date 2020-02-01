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بعد زواجه.. أحمد حسن وزينب يثيران غضب السوشيال ميديا

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أحمد حسن وزينب
أحمد حسن وزينب
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علا خطاب

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السوشيال ميديا

زينيب

أثار الثنائي الأشهر، أحمد حسن وزينب، موجة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصدرهما مؤشرات البحث في جوجل، بعد نشر مقطع فيديو لزواج أحمد حسن وتعدي زينب بالضرب على العروسة الجديدة.

ويظهر في الفيديو، أحمد حسن هو يدخل بعروسة جديدة، لذا قامت زينب، بالتعدي عليهما بالضرب المتواصل والبكاء، ليكشف لها في النهاية أن الأمر ما هو إلا مقلب، وفخ وقعت به وصدقته.

في المقابل، شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا شرسًا، على الفيديو، مشيرين إلى أن أحمد حسن وزوجته زينب، فشلا في التمثيل وإنهما مستعدان لفعل أي شيء حتى يحتلا التريند ويجنيان الأموال.

يذكر أنهما أعلنا منذ عدة أشهر اعتزالهما السوشيال ميديا، لكنهما سرعان ما عادا مجددًا إليه بعد غياب أيام قليلة فقط.


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