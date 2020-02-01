» الأهلى يواجه الهلال فى مباراة حسم الصعود

01 فبراير 2020 - 10:10 ص

يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الهلال السوداني، في التاسعة من مساء اليوم على ملعب أم درمان، في ختام مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

المارد الأحمر يدخل اللقاء وعينه على تحقيق أي نتيجة إيجابية، لضمان الصعود والتأهل للأدوار المقبلة بالمسابقة، بينما حال الهزيمة سيودع البطولة.

السويسرى فايلر طالب لاعبيه بحسم المباراة مبكرًا للعبور لدور الثمانية واستكمال رحلة المنافسة على اللقب الأفريقي الغائب منذ عام 2013.

وطالب المدرب لاعبيه باستغلال أنصاف الفرص التي تُتاح لهم بالتسجيل من أجل العودة للقاهرة بتأشيرة التأهل.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية في البطولة برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى برصيد تسع نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوى جدول الترتيب بنقطة واحدة.