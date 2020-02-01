» "انتى بنت مش كويسة".. الشربيني تنفعل على متصلة

01 فبراير 2020 - 10:15 ص

انفعلت الإعلامية رضوى الشربيني، بسبب سؤال إحدى المتابعات خلال تقديم برنامجها، تقول: "أنا خونت حبيبي وكرهني، إزاي أقدر أرجعه ليا، أنا بحبه كتير".

وردت الشربيني، خلال تقديم برنامجها "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلة: "هو عمره ما هيرجعلك؛ لأن أي شخص سواء ست أو راجل أول ما بيفقد الثقة صعب جدًا يرجع للطرف الآخر، الخيانة ملهاش مبرر، والأحسن كنتي تسبيه بدل ما تخونيه".

وأضافت "ولو رجعلك هيطلع عينك وبعد كده مش هيتجوزك، متسائلة: "انتي خونتيه ليه؟، علشان انتي بنت مش كويسة، ولا خونتيه علشان هو مش مالي عينك، ولا خونتيه علشان مش مديكي إللي انتي محتاجاه".