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الجامعة العربية تناقش خطة "ترامب" للسلام بحضور أبو مازن

الحياة السياسية

الجامعة العربية
الجامعة العربية
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متابعات- أمينة عبد العال

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الجامعة العربية

صفقة القرن

ابو مازن

تستقبل الجامعة العربية في القاهرة اليوم وزراء خارجية الدول العربية بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمناقشة خطة السلام أو كما تعرف إعلاميًا بـ "صفقة القرن" والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عدة أيام.

وصرح سفير فلسطين في القاهرة دياب اللوح ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية بأن الرئيس الفلسطيني سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العاجلة على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن القمة هدفها الأساسي التشاور بين الرئيسين حول خطة ترامب للسلام، لافتًا إلى أن أبو مازن دائمًا يؤكد أن ما نريده من الأشقاء العرب تأكيد الموقف العربي الذي يقبله الفلسطينيون ونرفض ما يرفضونه، ونحن أصحاب الحق الشرعي في فلسطين، حسبما نشرت" البوابة نيوز".

 

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