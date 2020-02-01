  • السبت 01 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر10:59 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطيب و الخشت

الخرباوي: شيخ الأزهر لا يمثل الإسلام

الاهلى

عبارات مؤثرة.. الأهلي يحيي ذكرى شهداء بورسعيد

للمرة الثانية.. طائرة إيرانية تهبط خارج المطار

للمرة الثانية.. طائرة إيرانية تهبط خارج المطار

نجيب محفوظ وسيد قطب

سر اللقاء الذى جمع بين نجيب محفوظ وسيد قطب

وفاة الفنانة زيزي البدراوي عن عمر 85 عاما بعد صراع مع المرض

زيزى البدراوي.. تزوجت مرتين ولم تنجب ورحلت بمرض خطير

عمرو أديب

أديب: فيروس كورونا مش حاجة قبيحة

الملك سلمان

التليفزيون السعودي يرد على هجوم أردوغان بفيديو للملك سلمان

فيروس كورونا

أرقام صادمة عن إصابات ووفيات كورونا في الصين

كاتب سعودي: فيلق القدس فكرني بـ "شاي الوزة"

كاتب سعودي: فيلق القدس فكرني بـ"شاي الوزة"

إزالة العلم البريطاني من المجلس الأوربي

لحظة إزالة العلم البريطاني من المجلس الأوروبي

الخرباوي: شيخ الأزهر لا يمثل الإسلام

الحياة السياسية

الطيب و الخشت
الطيب و الخشت
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"الخشت" يرد على شيخ الأزهر: "كلامي ليس شذوذًًا"

#

مبروك عطية: ما دار بين "شيخ الأزهر" و" الخشت" رسالة دكتوراه

#

شيخ الأزهر لرئيس جامعة القاهرة: كنت أود أن تكون كلمتك معدة

#

البابا تواضروس: لقاءات شيخ الأزهر تعطينا دفعة روحية

صدى البلد

الطيب

ثروت الخرباوى

الخشت

عقب الدكتور ثروت الخرباوى المفكر السياسى، علي السجال الفكري الثائر بين كل من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر و الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قائلا :"إن الذى كان يمثل الإسلام ويؤخذ منه فقط هو سيدنا محمد صلى الله عليه، و شيخ الأزهر يمثل الأزهر كمؤسسة علمية تعليمية فقط".

وأضاف "الخرباوي" خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" ، لا يمكن أن نقول أن الشيخ أحمد الطيب أو الشيخ محمد سيد طنطاوى أو الدكتور شلتوت، أنهم يمثلوا الإسلام، ولا يمكن لأحد أن يقول أننى أمثل الإسلام حصرياً.
وتابع :" مؤسسة الأزهر يجب أن تضع لها تعريفاً هل هى مؤسسة دينية أو تعليمية؟، موضحا أنه ولو اعتبرنا أن الأزهر مؤسسة دينية يعنى أننا شابهنا ذلك بأديان تسمح عقيدتها بأن يكون لها مؤسسة دينية، مثل المسيحيين، فالطبيعة العقيدية تسمح أن يكون هناك كنيسة تمثل الرب".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الجامعة العربية تناقش خطة "ترامب" للسلام بحضور أبو مازن
» اليوم.. صرف معاشات فبراير
» سلمان خان يصدم الجميع ويعتدي على أحد معجبيه بالمطار
» "انتى بنت مش كويسة".. الشربيني تنفعل على متصلة
» الأهلى يواجه الهلال فى مباراة حسم الصعود
» بعد زواجه.. أحمد حسن وزينب يثيران غضب السوشيال ميديا
» تصريحات نارية لنجم الأهلي بعد انتقاله للصفاقسي التونسي
» فنانة شهيرة تتعرض لعلقة ساخنة بسبب فيلمها المثير للجدل
» سيدة تموت داخل مطعم أمام الناس .. وهذا آخر ما قالته
» فنانة شهيرة: جوزني رجعني بيت أهلي ليلة الدخلة
» ابنة ماجدة الصباحي تكشف السر الذي أخفته والدتها عن الكل لمدة 30 سنة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:13 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني