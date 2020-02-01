  • السبت 01 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الصحفية رحاب بدر

أول تعليق لزوج الصحفية رحاب بدر: ما انتحرتش

كلوب وصلاح

"كلوب" يكشف حقيقة رحيل "صلاح" الصيف المقبل

مصطفى شعبان وصافيناز

أول صور من حفل زفاف مصطفى شعبان على صافيناز

الإعلامي عمرو أديب

أديب عن سد النهضة: "نستنى 30 يوم كمان"

السعودية

رقم قياسي.. إنفاق السعوديين يفوق التريليون

أنور قرقاش

طلب عاجل من "قرقاش" للدول العربية بشأن صفقة القرن

ارشيف

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

مصري بالصين

مصري بالصين: "لما نوصل مصر متقلقوش مننا"

هشام عشماوي

عاجل.. إحالة أوراق هشام العشماوى إلى المفتى

نانسي عجرم

بعد سرقة منزلها.. نانسي عجرم تفاجئ متابعيها بـ إطلالة جريئة

مصري بالصين: "لما نوصل مصر متقلقوش مننا"

آخر الأخبار

مصري بالصين
مصري بالصين
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"أديب" على حفل افتتاح بطولة الأمم

#

مفاجأة.. مدرب منتخب مصر القادم من «7 حروف»

#

تعرف على تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم

انستجرام

حلا شيحة

إطلالة جديدة

أكد محمد بلال، طالب مصري في إحدى الجامعات بمدينة ووهان الصينية، أن كل المصريين المتواجدين في مدينة ووهان يتعاملون بحذر، وينفذون تعليمات السفارة المصرية بكل دقة.

ووجه "بلال"، خلال اتصال هاتفي عبر سكايب ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهه بإجلاء الراغبين من المصريين في ووهان، معقبًا: "هنفتكر له هذا القرار طول العمر".

وأضاف: "السفير المصري في الصين بيقولنا أنا معاكم، ولولا الحظر كنتم هتلاقوني في وسطكم"، موجهًا رسالة إلى المصريين: "إحنا كويسين وسنخضع للحجر الصحي لما نوصل مصر، متقلقوش مننا".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» المالية: سداد 160,5 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية
» فى عيد ميلادها الـ71.. القصة الكاملة لخلع شهيرة الحجاب والعودة إليه
» قطع المياه عن 23 منطقة بالقاهرة
» معرض الكتاب يتخطى حاجز المليون زائر
» "مجنونة يا قوطة".. تباين كبير في أسعار الخضراوات في الأسواق
» حلا شيحة بإطلالة جديدة تثير ضجة
» لحظة انهيار سقف مجمع رياضي ومأساة عامل
» الزمالك يواجه بطل أنجولا عصر اليوم
» الجامعة العربية تناقش خطة "ترامب" للسلام بحضور أبو مازن
» اليوم.. صرف معاشات فبراير
» سلمان خان يصدم الجميع ويعتدي على أحد معجبيه بالمطار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:13 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني