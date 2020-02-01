» لحظة انهيار سقف مجمع رياضي ومأساة عامل

متابعات- أمينة عبد العال
وثق مقطع فيديو لحظة انهيار سقف مجمع رياضي ضخم في مدينة بطرسبورج الروسية.
ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحف محلية روسية، عاملاً على سقف المجمع وبينما كان يقوم بتفكيك السقف على مراحل برفقة زملائه سقط السقف فجأة وحاول العامل إنقاذ نفسه بالتمسك بقفص رافعة لكنه فشل وسقط.
ونشر موقع أمريكي أنه تم العثور على رفات العامل تحت الأنقاض وتمكن عامل آخر من النجاة.
يذكر أن وزارة الطوارئ الروسية أعلنت أن 80% من المبني انهار، لافتة إلى أن فرق الإنقاذ تحاول البحث عن المزيد من الأشخاص والذين هم في عداد المفقودين.
انهيار سقف مجمع ضخم في روسيا— عربي بوست (@arabic_post) February 1, 2020
أظهر مقطع فيديو لحظة انهيار سقف مجمع رياضي في مدينة بطرسبورغ الروسية، يُظهر الفيديو وجود عامل على سقف المُجمع، وبينما كان يقوم بتفكيك السقف على مراحل برفقة آخرين، سقط السقف فجأة، وحاول العامل إنقاذ نفسه لكنه فشل.https://t.co/ubfN3oQ99D
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