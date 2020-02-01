» لحظة انهيار سقف مجمع رياضي ومأساة عامل

01 فبراير 2020 - 11:26 ص

وثق مقطع فيديو لحظة انهيار سقف مجمع رياضي ضخم في مدينة بطرسبورج الروسية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحف محلية روسية، عاملاً على سقف المجمع وبينما كان يقوم بتفكيك السقف على مراحل برفقة زملائه سقط السقف فجأة وحاول العامل إنقاذ نفسه بالتمسك بقفص رافعة لكنه فشل وسقط.

ونشر موقع أمريكي أنه تم العثور على رفات العامل تحت الأنقاض وتمكن عامل آخر من النجاة.

يذكر أن وزارة الطوارئ الروسية أعلنت أن 80% من المبني انهار، لافتة إلى أن فرق الإنقاذ تحاول البحث عن المزيد من الأشخاص والذين هم في عداد المفقودين.



