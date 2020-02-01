» "مجنونة يا قوطة".. تباين كبير في أسعار الخضراوات في الأسواق

01 فبراير 2020 - 11:40 ص

سجلت أسعار الخضراوات تباينًا كبيرًا حيث سجل كل نوع خضار العديد من الأسعار يختلف باختلاف مكان العرض.

وعلى سبيل المثال تراوحت أسعار الطماطم في بعض الأسواق 2جنيه في الأحياء الشعبية، لتصل إلى 5 ونصف في بعض الأسواق الأخرى في بعض الأحياء الراقية والسوبر ماركت.

فيما سجلت أيضًا أسعار البطاطس تفاوتًا ملحوظًا حيث سجل أسعار تتراوح ما بين 2.5 و4.5 جنيه، وسجل البصل أيضًا أسعار تتراوح بين 3 و6 جنيهات ووصل سعر الكوسة من 5 و8 جنيهات والفاصوليا سجلت من 9 إلى 13 جنيهًا، حسبما نشرت" الوفد".

وسجل كيلو الباذنجان أسعار تتراوح ما بين 5 و7 جنيهات، والخيار البلدي 5 جنيهات وسجل كيلو الليمون أسعار تتراوح ما بين 7 و11 جنيهًا.