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"مصر للطيران" تعلق رحلاتها إلى الصين

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مصر للطيران تعلق رحلاتها إلي الصين
مصر للطيران تعلق رحلاتها إلي الصين
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متابعات- أمينة عبد العال

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مصر للطيران

كورونا

علقت شركة مصر للطيران رحلاتها الجوية المتجهة من وإلي الصين بسبب فيروس "كورونا".

وبدأت مصر للطيران في تعليق رحلاتها إلى مدينة "ووهان" منذ اليوم، لتتوالي باقي التعليقات حيث تعلق رحلاتها إلى بكين وجوانزا بدءًا من يوم 4 فبراير، حفاظًا على صحة عملائها  وأفراد طواقمها، خاصة مع انتشار الفيروس في أكثر من مكان في العالم، حسبما نشرت "بوابة الأهرام".

يذكر أن شركة مصر للطيران أعلنت أن قرار استئناف الرحلات سيكون وفقا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات الواردة إليها مع التزامها بتنفيذ الحجز المتفق عليها للوفود الصينية وآخر وفد متواجد سيغادر 4 فبراير المقبل.

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