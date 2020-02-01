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الثقافة:

معرض الكتاب يتخطى حاجز المليون زائر

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معؤض الكتاب
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علا خطاب

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أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة أن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 بمركز مصر للمعارض الدولية تخطى حاجز المليون زائر في يومه السادس ليعبر عن إدراك أبناء الوطن لأهمية المعرفة باعتبارها قاطرة للتنمية.

وقالت إن الفعاليات المتنوعة تخلق حالة إبداعية متفردة تجمع الثقافة بالفنون، متابعة أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها لمتابعة حركة العمل تلقت الكثير من الإرشادات بالتطبيق الالكتروني الجديد الخاص بأماكن دور النشر وإصداراتها ومواعيد الأنشطة حيث وصل عدد المستخدمين له إلى أكثر من 150 ألفًا.

وأشادت بالإقبال الجماهيري على أجنحة العرض للحصول على مختلف الإصدارات وأحدثها إلى جانب الحرص على حضور الفعاليات المتنوعة المصاحبة والتي تخاطب كل المراحل العمرية.

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