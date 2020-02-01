  • السبت 01 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الصحفية رحاب بدر

أول تعليق لزوج الصحفية رحاب بدر: ما انتحرتش

كلوب وصلاح

"كلوب" يكشف حقيقة رحيل "صلاح" الصيف المقبل

مصطفى شعبان وصافيناز

أول صور من حفل زفاف مصطفى شعبان على صافيناز

الإعلامي عمرو أديب

أديب عن سد النهضة: "نستنى 30 يوم كمان"

السعودية

رقم قياسي.. إنفاق السعوديين يفوق التريليون

أنور قرقاش

طلب عاجل من "قرقاش" للدول العربية بشأن صفقة القرن

ارشيف

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

مصري بالصين

مصري بالصين: "لما نوصل مصر متقلقوش مننا"

هشام عشماوي

عاجل.. إحالة أوراق هشام العشماوى إلى المفتى

نانسي عجرم

بعد سرقة منزلها.. نانسي عجرم تفاجئ متابعيها بـ إطلالة جريئة

"كلوب" يكشف حقيقة رحيل "صلاح" الصيف المقبل

الرياضة

كلوب وصلاح
كلوب وصلاح
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أزمة جديدة بين "صلاح" و" يورجن كلوب"

#

"كاف" يكشف حقيقة تعيين "جاساما" لمباراة الأهلي والهلال

#

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة منة عرفة وعلى غزلان

#

حقيقة مشاركة "صلاح" سفيرًا بمعرض الكتاب

انستجرام

ناهد السباعي

هبة رجل الغراب

زلابيا

رد يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى، على إمكانية رحيل لاعبه محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وربطت صحيفة إكسبريس تصريحات "كلوب"، بكونها ردًا على إمكانية انتقال صلاح لريال مدريد أو برشلونة الصيف المقبل، حيث عنونت: "مدرب ليفربول يتحدث عن انتقال محمد صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد".

واعترف "كلوب" بأنه ليس لديه أدنى فكرة عما إذا كان صلاح يخطط للرحيل الصيف المقبل، مُشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن الفرعون يشعر بالاستقرار بتواجده فى النادى.

وقال "كلوب" خلال تصريحاته لـ"إكسبريس": "لا أستطيع التحدث باسم صلاح، لكننى واثق من أنه سعيد فى النادي"، مُضيفًا: "تسألونني عما إذا كان صلاح سيبقى معنا بعد الصيف المقبل؟ أعتقد ذلك، هل سمعتم شيئًا مختلفًا –يقصد رحيله؟".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» المالية: سداد 160,5 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية
» فى عيد ميلادها الـ71.. القصة الكاملة لخلع شهيرة الحجاب والعودة إليه
» قطع المياه عن 23 منطقة بالقاهرة
» معرض الكتاب يتخطى حاجز المليون زائر
» "مجنونة يا قوطة".. تباين كبير في أسعار الخضراوات في الأسواق
» حلا شيحة بإطلالة جديدة تثير ضجة
» لحظة انهيار سقف مجمع رياضي ومأساة عامل
» الزمالك يواجه بطل أنجولا عصر اليوم
» الجامعة العربية تناقش خطة "ترامب" للسلام بحضور أبو مازن
» اليوم.. صرف معاشات فبراير
» سلمان خان يصدم الجميع ويعتدي على أحد معجبيه بالمطار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:13 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني