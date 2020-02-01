"كلوب" يكشف حقيقة رحيل "صلاح" الصيف المقبل

01 فبراير 2020 - 12:30 م

رد يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى، على إمكانية رحيل لاعبه محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وربطت صحيفة إكسبريس تصريحات "كلوب"، بكونها ردًا على إمكانية انتقال صلاح لريال مدريد أو برشلونة الصيف المقبل، حيث عنونت: "مدرب ليفربول يتحدث عن انتقال محمد صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد".

واعترف "كلوب" بأنه ليس لديه أدنى فكرة عما إذا كان صلاح يخطط للرحيل الصيف المقبل، مُشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن الفرعون يشعر بالاستقرار بتواجده فى النادى.

وقال "كلوب" خلال تصريحاته لـ"إكسبريس": "لا أستطيع التحدث باسم صلاح، لكننى واثق من أنه سعيد فى النادي"، مُضيفًا: "تسألونني عما إذا كان صلاح سيبقى معنا بعد الصيف المقبل؟ أعتقد ذلك، هل سمعتم شيئًا مختلفًا –يقصد رحيله؟".