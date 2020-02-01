أول صور من حفل زفاف مصطفى شعبان على صافيناز

01 فبراير 2020 - 12:32 م

نشرت الراقصة "صافيناز"، أول صور من حفل زفافها على الفنان مصطفى شعبان، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهو ما أثار الجدل والصدمة بين متابعيها.

وتظهر "صافيناز" في حفل الزفاف مرتدية فستان العروس الأبيض ممسكة بيد عريسها مصطفى شعبان، فيما ظهرت في صورة أخرى تجلسي بجواره.

ولم تعلق صافيناز على الصور سوى بكتابة اسمها واسم "مصطفى"، ما أثار حيرة متابعيها متسائلين عن حقيقة زواجهما بشكل مفاجئ.

لكن بالبحث تبين أن هذه الصور من مشاهد مسلسلهما "أبو البنات" الذي عرض قبل 4 سنوات، حيث جسدت صافيناز ضمن أحداث العمل دور راقصة، ويتعرف عليها شعبان، ثم يتزوجها وتتوالى الأحداث.

لكن ما أثار التساؤلات سبب نشرها هذه الصور الآن دون أسباب، واعتبر البعض أنها تريد إثارة الجدل حولها من خلال نشر صور قديمة تجعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون عنها.

