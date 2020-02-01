» عباس: الولايات المتحدة هى الراعي الأساسي لوعد "بلفور"

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وكالات - الدويني فولي

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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن اجتماع الجامعة العربية الطارئ جاء لاتخاذ الإجراءات ووضع خطة التحركات ومنع ترسيم الإعلان الأمريكي كمرجع دولي يستند إليه في المستقبل.

وأضاف عباس في كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ أن "وعد بلفور كان وعدًا بريطانيًا أمريكيًا بتنسيق كامل، وأنه تم التنسيق بينهما بشكل كامل، وأن الولايات المتحدة هي الراعي الأساسي لوعد بلفور".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي تفاصيل صفقة القرن والتي تضمنت ضم أراضي فلسطينية جديدة وتعتبر القدس عاصمة لإسرائيل.

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