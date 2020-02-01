  • السبت 01 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

بث مباشر الزمالك يواجه أول أغسطس

فيروس كورونا - أرشيفية

إعلامية صينية تعلن خبرًا صادمًا عن كورونا

تعرف على مواجهات ربع نهائي كأس مصر

"الجبلاية" تعلن موعد مباريات دور الـ16 بكأس مصر

جامعة الدول العربية

بث مباشر.. اجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة صفقة القرن

كارتيرون

تغييرات جذرية بتشكيل الزمالك لمواجهة بطل أنجولا

ذا سيبمسونز

كرتون شهير يتنبأ بـ"كورونا" قبل 27 عامًا ويثير الجدل

الرئيس السيسي

السيسي لـ"أبو مازن": موقفنا ثابت مع القضية الفلسطينية

الصحفية رحاب بدر

أول تعليق لزوج الصحفية رحاب بدر: ما انتحرتش

كلوب وصلاح

"كلوب" يكشف حقيقة رحيل "صلاح" الصيف المقبل

مصطفى شعبان وصافيناز

أول صور من حفل زفاف مصطفى شعبان على صافيناز

بث مباشر.. اجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة صفقة القرن

الحياة السياسية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

المالكي: عباس سيؤكد رفض "صفقة القرن"

#

العراق: نطمح لموقف عربي شامل لدعم القضية الفلسطينية‎

#

قيس سعيد: صفقة القرن خيانة عظمي تعكس هزيمة العرب

#

على صفقة القرن.. المغرب: نقدر جهود واشنطن

بث مباشر

العرب

الخارجية

صفقة القرن

بدأ اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، الطاريء  في دورته غير العادية بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبومازن، لبحث كيفية الرد على خطة ترامب للسلام.

ويستمع وزراء الخارجية العرب من أبومازن لشرح الموقف الفلسطيني حول ما تسمى «خطة ترامب للسلام» الأمريكية- الإسرائيلية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وبنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، وبحث كيفية مواجهة كافة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

ويأتي انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ في وقت بالغ الأهمية يتطلب موقفا عربيا موحدا للرد على هذه المخططات، ووضع الآليات التنفيذية المناسبة لتطبيق قرارات المجالس العربية، وأهمها ما ورد في مبادرة السلام العربية بكافة بنودها وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية.

ويقدم المصريون بثا مباشرا  للمؤتمر 

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» هل يجب إيقاظ النائم للصلاة.. الإفتاء ترد
» «بكاء واتهامات».. والدة حلا الترك تثير الجدل بفيديو جديد
» طلاب الأزهر يرحبون برواد معرض الكتاب بالإنشاد
» "كله رايح".. أول كتاب للفنان محمد جمعة
» "الجبلاية" تعلن موعد مباريات دور الـ16 بكأس مصر
» ختان الإناث جدل مستمر.. والإفتاء تحسم الأمر بهاشتاج
» الأردن يجلى 71 طالبا عربيا من بؤرة كورونا
» ابنة أصالة تشعل مواقع التواصل بأحدث ظهور لها
» تمثال بالشيكولاتة لـ"رونالدو"
» عباس: الولايات المتحدة هى الراعي الأساسي لوعد "بلفور"
» موعد ومكان عزاء الصحفية رحاب بدر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:13 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني