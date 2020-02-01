196 مليون جنيه حصيلة ضرائب جمارك بورسعيد والسويس

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مال وأعمال

جمارك بورسعيد والسويس
جمارك بورسعيد والسويس
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متابعات- سارة أشرف

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تلقى وزير المالية الدكتور محمد معيط تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد أفرجت عن سيارات ملاكي، وقطع غيار، بقيمة إجمالية بلغت 552 مليونًا و479 ألف جنيه، وضرائب ورسوم جمركية بلغت 32 مليونًا و55 ألف جنيه، وضرائب ورسوم محصلة لجهات أخرى بلغت 92 مليونًا و763 ألف جنيه عن شهر ديسمبر الماضي.

كما أشار التقرير إلى أن الإدارة العامة للسيارات بجمارك السويس أفرجت عن سيارات ملاكي، وميكروباص، بقيمة  135 مليونًا و 706 آلاف جنيه، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 71 مليونًا و261 ألف جنيه خلال نفس الفترة.

أضاف التقرير أن الإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد أفرجت عن 287 سيارة «ملاكي»، و947 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية بلغت 301 ملايين و140 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 12 مليونًا و921 ألف جنيه، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخري 51 مليونًا و980 ألف جنيه، كما أفرجت أيضًا الإدارة العامة للسيارات بجمارك السويس عن 493 سيارة ملاكي بقيمة 87 مليونًا و 958 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية 29 مليونًا و627 ألف جنيه، وضريبة القيمة المضافة  19مليونًا و339 ألف جنيه.

 

 


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