» الأردن يجلى 71 طالبا عربيا من بؤرة كورونا

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أجلت طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم، 71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية، مركز فيروس كورونا، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إن الطائرة التي وجهها الملك عبد الله الثاني بإرسالها، وصلت فجر السبت إلى مطار الملكة علياء الدولي، وعلى متنها 71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي فيروس الكورونا.

ونقلت الوكالة عن وزير الصحة الأردني بالوكالة صالح الخرابشة، قوله إن الطائرة أقلت 55 طالبا أردنيا، و7 طلاب من فلسطين و3 من سلطنة عمان و3 تونسيين وبحريني ولبناني، بالإضافة لزوجة طالب تحمل الجنسية الروسية، وأفراد الطاقم الطبي وأفراد الطائرة.

وأوضح الوزير أن "الطلاب سيجري نقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي في عمان لفحصهم والتأكد من خلوهم من المرض، من دون دخولهم إلى مبنى المطار كإجراء احترازي".

ومن جهته، قال الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية حكمت أبو الفول، إن الطلبة الأردنيين والعرب بصحة جيدة لكن سيجري وضعهم بالحجز التحفظي في مستشفى العزل واستقبالهم من قبل كوادر طبية مجهزة"، مؤكدًا أنه "جرى تجهيز جميع الإجراءات داخل العزل للتأكد من سلامتهم".

وأضاف: "سيبدأ الفحص الأحد بعد وصول الشرائح المعدة للفحص بالإضافة لحجز الطائرة 5 أيام لتعقيمها".

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