تغييرات جذرية بتشكيل الزمالك لمواجهة بطل أنجولا

محمد عبد الحارس
أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى الثالثة عصر اليوم على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:
فى حراسة المرمي: - محمد عواد
فى خط الدفاع:- عبد الله جمعة - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - أحمد عيد
فى خط الوسط:- أحمد سيد زيزو - محمد حسن - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفى فتحى
فى خط الهجوم:- عمر السعيد
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