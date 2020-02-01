» «بكاء واتهامات».. والدة حلا الترك تثير الجدل بفيديو جديد

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فيديو

محمد الترك

منى السابر

والدة حلا الترك

أثارت والدة الفنانة حلا الترك، منى السابر، موجة من الجدل، وذلك بعد خروجها في فيديو مباشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف فيه تعرضها للتهديد والابتزاز.

ووجهت والدة حلا الترك، بعض الاتهامات والرسائل لامرأة، لم تذكر اسمها موضحة أن عاشت بجانبها 10 سنوات وأنجبت 3 أولاد ، ورغم ذلك تهددها.

أوضحت والدة حلا الترك، في الفيديو المتداول، أنها تم تهديدها عدة مرات وأن الأمور وصلت إلى حد ابتزاز أولادها، لافتة إلى أن تلك المرأة التي يتوقع أن تكون من عائلة طليقها هددت بظهور أولادها في بث مباشر في حال فعلت هي ذلك.

وتابعت أنها لم تؤذِ أحدًا يومًا ولم ترتكب أي خطأ في حق أي شخص، وبدت عليها علامات التأثر الشديد وبكت مشيرة إلى أنها تعرضت للظلم.

وأضافت أن حلا وشقيقيها هما أولادها وهى التي أنجبتهم. وكررت القول إنها تعرضت للتهديد والابتزاز.

في المقابل، تساءل المتابعون عما إذا كانت المقصودة بهذه الرسالة هي إحدى المقربات من طليقها المنتج محمد الترك.

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