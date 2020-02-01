» "الجبلاية" تعلن موعد مباريات دور الـ16 بكأس مصر

01 فبراير 2020 - 02:09 م

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد إقامة دور الـ16 من بطولة كأس مصر والتي تنطلق من 15 فبراير حتى 21 فبراير الجاري.

واستغل حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات، الفراغ الزمنى بين الدورين الأول والثاني لمسابقة الدوري الممتاز، حيث ستنهي الأندية ارتباطاتها بالدور الأول في 11 فبراير المقبل باستثناء الأهلي والزمالك والمصري التي لا تزال لديها مباريات في الدور الأول فضلا عن ارتباطاتها الأفريقية أيضًا.

وأشار مدير اللجنة إلى أن جدول الدور الثانى سيعلن كاملا فى وقت لاحق فور تحديد المواعيد النهائية وأماكن مباريات الأندية المصرية فى الأدوار النهائية لبطولتي الأندية الأفريقية، وبيان أي منها ستقام في الداخل أو الخارج.