» هل يجب إيقاظ النائم للصلاة.. الإفتاء ترد

إيمان هاني
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل جاء نصه: "هل يجب إيقاظ النائم للصلاة".
وأجابت الدار في ردها على السائل، قائلة: "يستحب إيقاظ النائم للصلاة إذا ضاق وقتها؛ لأنه يأتي في إطار التعاون على البر والتقوى، حيث قال تعالى:"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى"، ( سورة المائدة: الآية 2).
واستندت أيضًا إلى ما روى فى سنن أبى داود« أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- خرج يومًا إلى الصلاة، فلم يمر نائم إلا أيقظه».
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