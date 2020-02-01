» "بنت الجيران".. حقيقة سرقة حسن شاكوش لـ محمد حماقي

انتشر مقطع فيديو للمطربة خلود عمر، على مواقع التواصل الاجتماعي، هي تغني أغنية "حاجة مستخبية" محمد حماقي، ومهرجان "بنت الجيران" للمطرب حسن شاكوش.

وكشفت "خلود" من خلاله سرقة حسن شاكوش للحن مهرجان "بنت الجيران" مع تغيير الكلمات الخاصة بالأغنية.

وقام مدين، ملحن أغنية حاجة مستخبية، بتوكيل محامٍ لرفع قضية على حسن شاكوش لسرقته لحن الأغنية واستخدامها دون الرجوع إليه، مشيرًا إلى أنه لا بد من وضع حد لهذه الأزمة التي تتكرر كثيرًا بسبب المهرجانات.

"حاجة مستخبية" كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، والفيديو كليب من إخراج كوستاس إيفانوف، وإنتاج Nogoum Records .