  • السبت 01 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر04:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الجامعة العربية

بيان ناري.. الجامعة العربية ترفض«صفقة القرن»

موعد والقنوات الناقلة ليفربول أمام وست هام

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وساوثهامبتون

مريم حسين

الإمارات تعتقل فنانة شهيرة بتهمة «هتك العرض»

إيتو

بالصور.. فضيحة جنسية تهدد "إيتو"

المذيعة

برصاصة في الزمالك.. الموت يفجع إعلامية مصرية شهيرة

بدء اجتماع وزراء ري مصر وإثيوبيا والسودان حول "سد النهضة "

إثيوبيا والسودان ترفضان التوقيع على وثيقة سد النهضة

ارشيف

بث مباشر الزمالك يواجه أول أغسطس

فيروس كورونا - أرشيفية

إعلامية صينية تعلن خبرًا صادمًا عن كورونا

تعرف على مواجهات ربع نهائي كأس مصر

"الجبلاية" تعلن موعد مباريات دور الـ16 بكأس مصر

كارتيرون

تغييرات جذرية بتشكيل الزمالك لمواجهة بطل أنجولا

بالصور.. فضيحة جنسية تهدد "إيتو"

آخر الأخبار

إيتو
إيتو
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

فضيحة جنسية جديدة لترامب مع مذيعة شهيرة

#

فضيحة جنسية تهز الجيش الإسرائيلي

#

بالصور.. بطل كمال الأجسام يتزوج من دمية جنسية

#

فضيحة جنسية تطيح بنجل الملكة إليزابيث

فضيحة جنسية

الكاميرون

اثبات نسب

إيتو

تهدد قضية إثبات نسب نجم الكرة الكاميرونية الشهير صامويل إيتو، حيث يواجه مشاكل قضائية ما زالت تلاحقة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن هداف ناديي برشلونة وإنتر ميلان السابق، صار مطاردا بقضية إثبات نسب جديدة .

وقالت الصحيفة إن النجم الكاميروني سيخضع للمحاكمة يوم الاثنين الثالث من فبراير الحالي في العاصمة الإسبانية مدريد في قضية إثبات نسب، طالبة جامعية تبلغ 20 عاما له تدعى إيريكا.

وذكرت أن هذه الفتاة ستكون الابنة الثامنة للنجم الكاميروني في حال حكمت المحكمة لصالحها .

وولدت إريكا في 15 نوفمبر 1999 وعانت طوال حياتها من أمراض مختلفة، وكان لا بد من استئصال إحدى كليتيها وخضوعها لجراحة في العمود الفقري .

يشار إلى أن نجم برشلونة السابق، يواجه إمكانية صدور حكم بالسجن ضده بتهمة التهرب من دفع نفقة شهرية بقيمة 10 آلاف يورو لرعاية ابنته، بعدما صدر الحكم هذا الصيف عن محكمة إيطالية، وتصر والدة البنت على تهربه من الدفع، لتتقدم بدعوى أخرى ضده.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام ساوثهامبتون
» ديربي مدريد.. بث مباشر لمباراة الريال وأتليتكو
» هل "الخفاش" هو مصدر العدوى ولماذا الصين دائما مصدر الأوبئة
» "بنت الجيران".. حقيقة سرقة حسن شاكوش لـ محمد حماقي
» هل يجب إيقاظ النائم للصلاة.. الإفتاء ترد
» «بكاء واتهامات».. والدة حلا الترك تثير الجدل بفيديو جديد
» طلاب الأزهر يرحبون برواد معرض الكتاب بالإنشاد
» "كله رايح".. أول كتاب للفنان محمد جمعة
» "الجبلاية" تعلن موعد مباريات دور الـ16 بكأس مصر
» ختان الإناث جدل مستمر.. والإفتاء تحسم الأمر بهاشتاج
» الأردن يجلى 71 طالبا عربيا من بؤرة كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:34 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني