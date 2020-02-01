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أبطال إفريقيا.. الزمالك بـ«البدلاء» يتعادل سلبيًا مع أول أغسطس

الرياضة

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المصريون

الزمالك

اول اغسطس

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة لقاء الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع مضيفه أول أغسطس الأنجولي، في المباراة التي جمعت الجانبين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الزمالك باحتلال المركز الثانى برصيد 9 نقاط إلى جانب متصدر المجموعة، مازيمبى الكونغولى، لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا عن المجموعة الأولى، بينما ودع الفريق الأنجولى بجانب زيسكو الزامبى منافسات البطولة بعد تذيل تلك المجموعة.

الشوط الأول

وجاءت بداية المباراة حماسية وانطلق كريم بامبو جناح الزمالك ليخترق منطقة جزاء بطل أنجولا لكن تسديدته بالقدم اليسرى جاءت بعيدة عن مرمى بطل أنجولا ثم جاءت الفرصة الأخطر لصالح أول أغسطس عن طريق مهاجمه آري بابل الذى راوغ أكثر من لاعب بالزمالك واخترق منطقة الجزاء وارتطمت تسديدته بعارضة الأبيض ثم توقف اللعب لإصابة عواد قبل أن يتم استئنافه مع استمرار محاولات الفريقان بحثا عن تسجيل هدف التقدم لكن دون جدوى.

وفى الدقيقة 20، مرر أحمد عيد رمية تماس طويلة إلى داخل منطقة الجزاء على رأس عمر السعيد الذى حولها برأسيه بجوار مرمى الفريق الأنجولى ثم واصل بطل أنجولا هو الآخر محاولاته على مرمى الزمالك ولكن نجح عواد فى التصدى لرأسية مابالولو مهاجم الفريق الأنجولى بعد تمريرة رائعة من إمانويل نجوديكاما وذلك فى الدقيقة 30.

واعتمد بطل أنجولا فى الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول على التسديدات ولكن نجح محمد عواد فى الحفاظ على نظافة شباكه لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقان، وتأهل الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يحتل الفريق الأبيض، المركز الثانى، فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

الشوط الثانى

بدأ الزمالك، الشوط الثانى محاولا خطف هدف عن طريق تسديدة لزيزو ولكن تصدى لها حارس الفريق الأنجولى وواصل الأبيض محاولاته ودفع كارتيرون بمحمد عنتر بدلا من كريم بامبو فى الدقيقة 52، وواصل أحمد عيد ظهير الزمالك محاولاته من لعب رميات التماس طولية لتصل إلى عمر السعيد الذى سدد الكرة مقصية ولكن مرت إلى خارج الملعب.

وواصل الفرنسى كارتيرون أفكاره بمنح الفرص للجميع حيث دفع بالكونغولى كابونجو كاسونجو فى أول ظهور له بعد العودة للفريق الأبيض فى الدقيقة 64 حيث شارك بدلا من مصطفى فتحى ليحصل عبد الله جمعة على شارة قيادة الفريق عقب خروج فتحى وواصل الأبيض تبادل الهجمات مع الفريق الأنجولى وفى الدقيقة 70 دفع كارتيرون بالمدافع محمود حمدى الونش بدلا من الصاعد أحمد عيد ليحصل الونش على شارة قيادة الفريق وتوجه المدافع محمد عبد الغنى لقيادة الجبهة اليمنى بعد خروج عيد وحل الونش فى قلب الدفاع إلى جانب محمد عبد السلام.

وفى الدقيقة 86، باغت إسلام جابر جناح الزمالك، الفريق الأنجولى بتسديدة لكنها مرت خارج المرمى ثم واصل تحركاته على الجانب الأيمن فى محاولات لتنشيط الهجوم الأبيض ولكن دون جدوى لينتهى اللقاء بالتعادل اللسلبى واحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل الضائع وتصدى عواد لكرة قوية من جانب الفريق الأنجولى فى الدقيقة 92 ثم رد الزمالك بهجمة عن طريق زيزو لكن نجح دفاع أول أغسطس فى قطع الكرة ثم أطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل السلبى.

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