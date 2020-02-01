» مجموعة الزمالك.. مازيمبي يقسو على زيسكو بثلاثية

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فاز فريق مازيمبي الكونغولى على زيسكو يونايتد الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب «لوبومباشى»، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

أحرز ثلاثية مازيمبي ضد زيسكو يونايتد كلا من: جاكسون موليكا عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 32 والثالث بالدقيقة 79، وتشيكو اوشيندي فى الدقيقة 61 من زمن المباراة، فيما جاء هدف الفريق الضيف الوحيد فى الدقيقة وينستون كالينجو فى الدقيقة 34 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة، يعزز مازيمبى الكونغولى صدارته لجدول ترتيب المجموعة الأولى فى دوري أبطال أفريقيا بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة علما بأنه حسم تأهله فى وقت مبكر للدور ربع النهائى من المسابقة ومن المقرر أن تسحب القرعة يوم 5 فبرايرالجاري بالقاهرة.

وتفوق مازيمبي فى ترتيب المجموعة على الزمالك الذى رافقه للدور التالى حيث أنهى أبناء القلعة البيضاء مشوارهم فى دور المجموعات برصيد 9 نقاط بعد التعادل السلبى فى نفس التوقيت مع أول أغسطس الأنجولى على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية.


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