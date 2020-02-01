  • السبت 01 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تطبيق "واتساب"

«واتساب» يوقف الخدمة عن الملايين من مستخدمي «أندرويد» و«آي فون»

موعد والقنوات الناقلة ليفربول أمام وست هام

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وساوثهامبتون

محمد علي

الحكم بحبس «محمد علي» 5 سنوات

تركي آل الشيخ

تدهور صحة تركي آل الشيخ وإعلامي يطلب الدعاء له

الزمالك ومازيمبى

ترتيب مجموعة الزمالك بعد نهاية دور المجموعات بدوري الأبطال

الجامعة العربية

بيان ناري.. الجامعة العربية ترفض«صفقة القرن»

أرشيفة

كارثة كشفتها المعاينة داخل عيادة طبيب ضحية «الختان»

بدء اجتماع وزراء ري مصر وإثيوبيا والسودان حول "سد النهضة "

إثيوبيا والسودان ترفضان التوقيع على وثيقة سد النهضة

ارشيفية

كاميرا مراقبة توثق محاولة اغتصاب منتقبة في السعودية

المذيعة

برصاصة في الزمالك.. الموت يفجع إعلامية مصرية شهيرة

ترتيب مجموعة الزمالك بعد نهاية دور المجموعات بدوري الأبطال

الرياضة

الزمالك ومازيمبى
الزمالك ومازيمبى
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك ومازيمبي

#

الزمالك يفوز على الشرقية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

#

المصري يتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

#

المصري يضع قدمًا بدور المجموعات في الكونفدرالية

المصريون

الزمالك

مازيمبي

اول اغسطس

انتهت منافسات الجولة الأخير من المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا التى تواجد بها الزمالك عقب إقامة اليوم، السبت، والتى ضمت كلا من مازيمبى الكونغولى والزمالك وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

تعادل الزمالك مع أول أغسطس الأنجولى، سلبياً، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات فى المجموعة الأولى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وفى نفس التوقيت لعب مازيمبى الكونغولى مع زيسكو الزامبى، وحقق بطل الكونغو فوزاً كبيراً على ضيفه الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمتعلى ملعب مازيمبى بمدينة لوبومباشى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وسجل ثلاثية مازيمبي ضد زيسكو يونايتد كلا من: جاكسون موليكا عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 32 والثالث بالدقيقة 79، وتشيكو اوشيندي فى الدقيقة 61 من زمن المباراة، فيما جاء هدف الفريق الضيف الوحيد فى الدقيقة وينستون كالينجو فى الدقيقة 34 من عمر اللقاء.

وبتلك النتائج واصل مازيمبى الكونغولى صدارته لجدول ترتيب المجموعة الأولى فى دوري أبطال أفريقيا بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة علما بأنه حسم تأهله فى وقت مبكر للدور ربع النهائى من المسابقة برفقة الزمالك الذى احتل المركز الثانى برصيد 9 نقاط بينما جاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفى مؤخرة ترتيب المجموعة زيسكو الزامبى برصيد 3 نقاط.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» اجتماع سري بين "أردوغان" و"هنية"
» صن داونز يهزم الوداد ويتصدر مجموعته
» ترتيب مجموعة الزمالك بعد نهاية دور المجموعات بدوري الأبطال
» مجموعة الزمالك.. مازيمبي يقسو على زيسكو بثلاثية
» ديربي مدريد.. بث مباشر لمباراة الريال وأتليتكو
» «النقض» تقبل طعن «أبوالفتوح» ونجله وتعيد محاكمتهما
» أبطال إفريقيا.. الزمالك بـ«البدلاء» يتعادل سلبيًا مع أول أغسطس
» الإمارات تعتقل فنانة شهيرة بتهمة «هتك العرض»
» موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقناة الناقلة
» بالصور.. فضيحة جنسية تهدد "إيتو"
» هل "الخفاش" هو مصدر العدوى ولماذا الصين دائما مصدر الأوبئة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:04 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني