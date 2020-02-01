  • السبت 01 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:02 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاهلى والهلال

بث مباشر.. مباراة الهلال السوداني والأهلي

طائرة بدون طيار

الصين تطارد المواطنين بالطائرات بسبب «كورونا»

قلعة قايتباي بالإسكندرية

8 أسباب لاختيار مصر أفضل مقصد سياحي لـ2020

شوبير وابوريدة

صراع مبكر بين «شوبير» و«أبوريدة» على زعامة «الجبلاية»

أصالة ونجلها

بعد قتله شابًا.. ما ذا فعلت أصالة لحماية ابنها؟

الجامعة العربية

بيان ناري.. الجامعة العربية ترفض«صفقة القرن»

بدء اجتماع وزراء ري مصر وإثيوبيا والسودان حول "سد النهضة "

إثيوبيا والسودان ترفضان التوقيع على وثيقة سد النهضة

تركي آل الشيخ

تدهور صحة تركي آل الشيخ وإعلامي يطلب الدعاء له

محمد علي

الحكم بحبس «محمد علي» 5 سنوات

تطبيق "واتساب"

«واتساب» يوقف الخدمة عن الملايين من مستخدمي «أندرويد» و«آي فون»

قافلة طلابية لتوزيع البطاطين على القرى الأكثر احتياجًا بالإسماعيلية

قبلي وبحري

الفريق
الفريق
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

زوجة أوباما تفوز على زوجة ترامب بجائزة المرأة الأولى بأمريكا

#

«محمد» أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا

#

أغرب تعليق لـ"الجندي" على حرائق القرى بفعل "الجن"

#

صور صادمة لجثة "شهد" أثناء استخراجها من النيل

بطاطين

قرى

الإسماعيلية

نظم المجلس العربي للمسئولية المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة حياة للتنمية المستدامة وجامعة المستقبل، اليوم السبت، قافلة لتوزيع البطاطين وملابس على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الإسماعيلية.

وتطوع طلاب جامعة المستقبل في القافلة بمحافظة الإسماعيلية والتي تم فيها توزيع أكثر على بقربة عزبة فرج بمحافظة الإسماعيلية، ضمن أنشطة المسئولية المجتمعية للمجلس العربي ومؤسسة حياة التي تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات.

وتأتي هذه القافلة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي  لدعم الأكثر احتياجا في مصر خاصة في فصل الشتاء والذي تعاني فيه الكثير من القرى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تنفيذا لخطة الدولة الاستراتيجية 2030.

وحرص المجلس أثناء هذه القافلة على التدقيق فى اختيار الأسر الأكثر احتياجاً، ليتم توزيع البطاطين والملابس الشتوية عليها وحتى تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها، وأيضا بهدف توعية الطلاب بأهمية ودور المسئولية المجتمعية والإعلاء من شأن وقيمة المشاركة فى أنشطة خدمة المجتمع وتقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجاً.



تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية: القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى
» «أبوتريكة» يتحدث عن تألق «صلاح».. ومعجزة ليفربول
» مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام الهلال
» «ناهد السباعي» لـ«زلابيا»: أنا مثلك تعرضت للتنمر بسبب شكلي
» ديربي مدريد.. ريال مدريد يحقق فوزًا صعبًا على أتليتكو
» أمير سعودي يعلق على "بكاء" مذيع "الجزيرة"
» «صلاح» يسجل هدفين في فوز ليفربول على ساوثهامبتون برباعية
» بعد أزمة زوجها.. نانسي عجرم متهمة بالسرقة
» الأهلي يستقر على إقالة مدربه خلال ساعات
» راكب وحيد على متن طائرة إندونيسية متجهة للصين.. (صورة)
» صن داونز يهزم الوداد ويتصدر مجموعته

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني