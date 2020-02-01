قافلة طلابية لتوزيع البطاطين على القرى الأكثر احتياجًا بالإسماعيلية

01 فبراير 2020 - 06:24 م

نظم المجلس العربي للمسئولية المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة حياة للتنمية المستدامة وجامعة المستقبل، اليوم السبت، قافلة لتوزيع البطاطين وملابس على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الإسماعيلية.

وتطوع طلاب جامعة المستقبل في القافلة بمحافظة الإسماعيلية والتي تم فيها توزيع أكثر على بقربة عزبة فرج بمحافظة الإسماعيلية، ضمن أنشطة المسئولية المجتمعية للمجلس العربي ومؤسسة حياة التي تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات.

وتأتي هذه القافلة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأكثر احتياجا في مصر خاصة في فصل الشتاء والذي تعاني فيه الكثير من القرى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تنفيذا لخطة الدولة الاستراتيجية 2030.

وحرص المجلس أثناء هذه القافلة على التدقيق فى اختيار الأسر الأكثر احتياجاً، ليتم توزيع البطاطين والملابس الشتوية عليها وحتى تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها، وأيضا بهدف توعية الطلاب بأهمية ودور المسئولية المجتمعية والإعلاء من شأن وقيمة المشاركة فى أنشطة خدمة المجتمع وتقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجاً.