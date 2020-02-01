» راكب وحيد على متن طائرة إندونيسية متجهة للصين.. (صورة)

اشتهرت مدينة ووهان الصينية، بأنها معقل فيروس كورونا المنتشر إلى العالم في الأيام الأخيرة، مما جعل الجميع ينفر من السفر إليها أو التعامل مع المقيمين بها.

وفي حادثة تعد الأولى منذ تفشي فيروس كورونا في المدينة، أقلعت طائرة ركاب إندونيسية إلى مدينة ووهان الصينية، اليوم السبت، وعلى متنها راكب واحد مرتديًا كمامة.

ونشرت وكالة «غيتى» صورة الراكب الوحيد على متن الطائرة الخالية من الركاب، مرجحة أن يكون الراكب الوحيد مسؤولًا طبيًا، دون ذكر تفاصيل أخرى.

كانت وزيرة الخارجية الإندونيسية، يتنو مارسودى، أعلنت، الجمعة، أن بلادها سترسل طائرة لاستعادة مواطنيها العالقين في ووهان.

وقالت الوزيرة إن سلطات بلادها حصلت على تصريح من نظيرتها الصينية لاستقبال الطائرة التي من المقرر أنها ستجلي 250 طالبا إندونيسيا.





