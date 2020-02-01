  • السبت 01 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاهلى والهلال

بث مباشر.. مباراة الهلال السوداني والأهلي

طائرة بدون طيار

الصين تطارد المواطنين بالطائرات بسبب «كورونا»

قلعة قايتباي بالإسكندرية

8 أسباب لاختيار مصر أفضل مقصد سياحي لـ2020

شوبير وابوريدة

صراع مبكر بين «شوبير» و«أبوريدة» على زعامة «الجبلاية»

أصالة ونجلها

بعد قتله شابًا.. ما ذا فعلت أصالة لحماية ابنها؟

الجامعة العربية

بيان ناري.. الجامعة العربية ترفض«صفقة القرن»

بدء اجتماع وزراء ري مصر وإثيوبيا والسودان حول "سد النهضة "

إثيوبيا والسودان ترفضان التوقيع على وثيقة سد النهضة

تركي آل الشيخ

تدهور صحة تركي آل الشيخ وإعلامي يطلب الدعاء له

محمد علي

الحكم بحبس «محمد علي» 5 سنوات

تطبيق "واتساب"

«واتساب» يوقف الخدمة عن الملايين من مستخدمي «أندرويد» و«آي فون»

راكب وحيد على متن طائرة إندونيسية متجهة للصين.. (صورة)

عرب وعالم

طائرة اندونيسية
طائرة اندونيسية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

6 دول تطالب إيران بتعويض عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

#

تعليقات جنسية من فتاة خلال رحلة طيران تتسبب في حبسها

#

ابنة الـ 6سنوات تنقذ والدتها من الموت بعد إصابتها بسكتة دماغية

#

عقوبة غليظة لطيار فيديو محمد رمضان ومساعده

فيروس كورونا

طائرة إندونيسية

اشتهرت مدينة ووهان الصينية، بأنها معقل فيروس كورونا المنتشر إلى العالم في الأيام الأخيرة، مما جعل الجميع ينفر من السفر إليها أو التعامل مع المقيمين بها.

وفي حادثة تعد الأولى منذ تفشي فيروس كورونا في المدينة، أقلعت طائرة ركاب إندونيسية إلى مدينة ووهان الصينية، اليوم السبت، وعلى متنها راكب واحد مرتديًا كمامة.

ونشرت وكالة «غيتى» صورة الراكب الوحيد على متن الطائرة الخالية من الركاب، مرجحة أن يكون الراكب الوحيد مسؤولًا طبيًا، دون ذكر تفاصيل أخرى.

كانت وزيرة الخارجية الإندونيسية، يتنو مارسودى، أعلنت، الجمعة، أن بلادها سترسل طائرة لاستعادة مواطنيها العالقين في ووهان.

وقالت الوزيرة إن سلطات بلادها حصلت على تصريح من نظيرتها الصينية لاستقبال الطائرة التي من المقرر أنها ستجلي 250 طالبا إندونيسيا.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «أبوتريكة» يتحدث عن تألق «صلاح».. ومعجزة ليفربول
» مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام الهلال
» «ناهد السباعي» لـ«زلابيا»: أنا مثلك تعرضت للتنمر بسبب شكلي
» ديربي مدريد.. ريال مدريد يحقق فوزًا صعبًا على أتليتكو
» أمير سعودي يعلق على "بكاء" مذيع "الجزيرة"
» «صلاح» يسجل هدفين في فوز ليفربول على ساوثهامبتون برباعية
» بعد أزمة زوجها.. نانسي عجرم متهمة بالسرقة
» الأهلي يستقر على إقالة مدربه خلال ساعات
» راكب وحيد على متن طائرة إندونيسية متجهة للصين.. (صورة)
» صن داونز يهزم الوداد ويتصدر مجموعته
» اجتماع سري بين "أردوغان" و"هنية"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني