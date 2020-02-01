» بعد أزمة زوجها.. نانسي عجرم متهمة بالسرقة

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نانسي عجرم
نانسي عجرم
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أحمد سالم

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السرقة

نانسي عجرم

المطربة اللبنانية

نانسي عجرم وزوجها

طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أمس الجمعة الموافق 31 يناير 2020، أغنية جديد تحمل عنوان «قلبي يا قلبي».

وأثارت الفنانة حالة كبيرة من الجدل حول كليب الأغنية التي اتُهمت للمرة الثانية بسرقة الأغنية، ولكن هذه المرة من النجم العالمي جيمس آرثر، حيث تطابق لحن أغنية «نانسي» التي طرحتها مع لحن أغنية «آرثر» (Say You Won’t Let Go )، التي تم طرحها في شهر سبتمبر 2016.

يأتي ذلك بعدما وجه الفنان العراقي روني داوود، تهمة السرقة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشار فيه إلى قيام نانسي بالاستيلاء على حقوقه في أغنية «قلبي يا قلبي» الجديدة.

ونشر روني داوود، مقطع فيديو يوضح من خلاله كيفية قيام نانسي عجرم بالاستيلاء على حقوقه، وسرقة الأغنية، وعلق قائلًا: «اغنية الفنانة نانسي عجرم الجديدة قلبي يا قلبي مسروقة من أغنية الفنان روني داوود وبنفس العنوان تم سرقة عنوان الاغنية والفكرة والمحتوى بذكاء بنفس التقطيعة والسكتات وبعض أجزاء اللحن واليكم الادلة القاطعة في هذا الفيديو الذي يتم المقارنة فيه بين أغنية الفنان روني داوود والفنانة نانسي عجرم».

وتعد هذه الاغنية، الأولى بعد أزمة نانسي عجرم، الأخيرة التي تعرضت لها هي وزوجها فادي الهاشم.

وتواصل الفنانة نانسي عجرم، المشاركة في فعاليات برنامج ذا فويس كيدز، وتستعد للظهور في البرنامج فور انتهاء مرحلة الصوت والتي تم تسجيل حلقاتها بالفعل.

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