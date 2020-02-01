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أمير سعودي يعلق على "بكاء" مذيع "الجزيرة"

عرب وعالم

السعودية
السعودية
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الطيب حسين

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السعودية

الجزيرة

مذيع

أمير سعودى

جمال ريان

علق الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، اليوم السبت، على انتقاد الإعلامي في قناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، موقف المملكة مما يعرف بـ"صفقة القرن".

البداية كانت عندما نشر "ريان" تغريدة عبر "تويتر" منتقدًا موقف السعودية، حيث علق على فيديو يظهر فيه الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات يتحدث عن دور السعودية.

 وقال ريان تعليقًا على الفيديو: " إن كان هذا هو الموقف الرسمي للسعودية كما يقول عريقات ، فلماذا تضج منصات التواصل الاعلامية السعودية بحملة لتسويق صفقة القرن ، وشتم وسب الفلسطينين لرفضهم صفقة القرن ، فعلا الي استحوا ماتوا".

ليرد عليه الأمير السعودي بقوله: "الموقف الرسمي السعودي واضح وذكره عريقات هنا وكرره الرئيس عباس اليوم في الجامعة العربية وذكر فحوى اتصال الملك سلمان به ودعم السعودية للموقف الفلسطيني وأتم ذلك وزير الخارجية بكلمته".

وتابع: " كل هذا تجاهلته قناتك وهذا متوقع.. أمّا وسائل التواصل فليس كل ما فيها حقيقي.. إلّا بكاءك المؤثر طبعًا"، على حد تعبيره.

وكان قد أثار فيديو نشره ريان وعلق فيه على ما يُعرف بـ"صفقة القرن" جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن علق الكثير من المغردين على قضية بكائه خلال المقطع متهمين إياه بافتعال البكاء.


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