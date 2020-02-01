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كلب يقتل صاحبه المريض

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جوني هالستيد
جوني هالستيد
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كلب "التهامي" يثير الجدل.. والإفتاء تحسم الأمر

توفي بريطاني في منتصف الثلاثينات بعد تعرضه للعض عدة مرات من كلبه، الذي أطلقت عليه الشرطة النار عقب الحادث.

وقع الحادث في "أولدهام" بمدينة مانشستر، شمال غربي إنجلترا في الأسبوع الماضي، حين هاجم كلب "جوني هالستيد" (35 عامًا)، وعضه عدة مرات، قبل وصول الشرطة إلى مكان الحادث بعد وفات.

وتقول تقارير محلية، إن "هالستيد" كان مريضًا في المنزل عندما تعرض للعض من قبل الكلب. ووصلت الشرطة في وقت لاحق إلى مكان الحادث بعد ظهر الأربعاء.

وقال متحدث باسم شرطة مانشستر: "في نحو الساعة 2 بعد ظهر الأربعاء 29 يناير، تم استدعاء الشرطة بعد تقرير يفيد بأن رجلاً قد تعرض للعض عدة مرات على يد كلب في عقار في شارع داكوورث، شو، أولدهام".

وأضاف: "حضرت خدمات الطوارئ ووجدت للأسف جثة رجل يبلغ من العمر 35 عامًا. تم قتل الكلب على يد الشرطة في مكان الحادث".


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