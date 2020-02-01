» «أبوتريكة» يتحدث عن تألق «صلاح».. ومعجزة ليفربول

01 فبراير 2020 - 07:45 م

أشاد محمد أبوتريكة صانع ألعاب الأهلي الأسبق، بالمستوى المميز الذي قدمه النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، أمام ساوثهامبتون في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد، ضمن المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وقال «تريكة» في تصريحات تليفزيونية: «صلاح قدم واحدة من أفضل مبارياته بالفترة الأخيرة حيث ظهر ذلك بشكل واضح في تعامله مع الفرص بطريقة مميزة».

وأَضاف: «صلاح في الهدف الثالث كان يمتلك الهدوء والثقة الكبيرة أمام مرمى ساوثهامبتون إلى جانب الحظ الذي حالفه والذي لا يأتي إلا مع المجتهد».

وأشار، «ليفربول يعاني بشكل كبير خلال المباريات الماضية وخروجه بشباك نظيفة أمام ساوثهامبتون بمثابة المعجزة، بعد 20 تسديدة للفريق الضيف على مرمى البرازيلي أليسون بيكر حارس الريدز».

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 73 نقطة، مبتعدا عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه بفارق 22 مؤقتا، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 31 في المركز 11.