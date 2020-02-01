  • السبت 01 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاهلى والهلال

بث مباشر.. مباراة الهلال السوداني والأهلي

أرشيفية

نقاط عالقة تنتظر الحسم في مفاوضات «سد النهضة»

طائرة بدون طيار

الصين تطارد المواطنين بالطائرات بسبب «كورونا»

قلعة قايتباي بالإسكندرية

8 أسباب لاختيار مصر أفضل مقصد سياحي لـ2020

شوبير وابوريدة

صراع مبكر بين «شوبير» و«أبوريدة» على زعامة «الجبلاية»

أصالة ونجلها

بعد قتله شابًا.. ما ذا فعلت أصالة لحماية ابنها؟

الجامعة العربية

بيان ناري.. الجامعة العربية ترفض«صفقة القرن»

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياته من البلكونة بعد خلاف مع والدته

تركي آل الشيخ

تدهور صحة تركي آل الشيخ وإعلامي يطلب الدعاء له

محمد علي

الحكم بحبس «محمد علي» 5 سنوات

«كلوب»: هذا موقفي من رحيل «صلاح» عن ليفربول

الرياضة

كلوب وصلاح
كلوب وصلاح
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

ليفربول يبدأ التفاوض مع بديل محمد صلاح بعد أنباء رحيله

#

كلوب يفجر مفاجأة مدوية عن صلاح بعد تألقه

#

كلوب يوضح موقف صلاح من مواجهة كريستال بالاس

#

كلوب يكشف موعد عودة صلاح من الإصابة

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

كلوب

حسم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، موقفه رحيل النجم محمد صلاح، جناح الريدز والمنتخب الوطني، في نهاية الموسم الجاري.

وقال «كلوب» في تصريحات نشرها موقع "ليفربول إيكو": "صلاح أحرز 89 هدفًا في 137 مباراة فقط، منذ قدومه من روما في 2017؟ مثل هذه الأرقام تدل على أن اللاعب أصبح في منزله مع ليفربول".

وسئل الألماني عما إذا كان يعتقد أن صلاح سيظل مع ليفربول لبداية الموسم المقبل، فرد قائلًا: "أعتقد ذلك، هل سمعتم شيئًا مختلفًا؟".

وأضاف كلوب حديثه "كيف ترى الرغبة في البقاء مع ليفربول؟ يبدو لي أن صلاح قد استقر بالفعل هنا".

وتابع "في الواقع ليس لدي أي فكرة، يمكنك أن تسألني نفس السؤال عن بقية اللاعبين، وسأقول بأنه ليس لدي أي معلومة، لم أفكر في الأمر حتى سألتني".

وواصل: "طالما أنني لم أسمع شيئًا ولا أسأل اللاعبين عن ما يشغلهم في الموسم المقبل أو خلال عامين، فيبدو أنهم مستمرون".

وأكمل: "عقده مع النادي ممتد لفترة طويلة؟ أعتقد ذلك، لكن ليس لدي أي فكرة".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ننشر أسعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت
» بالصور.. جثة داخل قفص تثير ضجة بالسعودية
» الجزائر تشن هجومًا حادًا على "أردوغان"
» تصريحات مثيرة من "بن راشد" عن السعودية
» «كلوب»: هذا موقفي من رحيل «صلاح» عن ليفربول
» ارتفاع عدد المصابين بـ"كورنا" فى الإمارات
» «أبوتريكة» يتحدث عن تألق «صلاح».. ومعجزة ليفربول
» انفجار ضخم يهز وسط غزة
» ديربي مدريد.. ريال مدريد يحقق فوزًا صعبًا على أتليتكو
» السعودية: القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى
» «صلاح» يسجل هدفين في فوز ليفربول على ساوثهامبتون برباعية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني