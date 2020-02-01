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انفجار ضخم يهز وسط غزة

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الطيب حسين

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انفجار بغزة

وقع انفجار قبل قليل، في منطقة الشيخ رضوان وسط مدينة غزة.

وأفادت أنباء بوقع مصابين في الانفجار بحسب روسيا اليوم.


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