» تصريحات مثيرة من "بن راشد" عن السعودية

01 فبراير 2020 - 08:37 م

أدلى حاكم دبي نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد، بتصريحات عن العلاقة التي تربط الشعبين السعودي والإماراتي.

وقال "بن راشد"، تعليقا على فوز نجله حمدان بن محمد، ولى عهد دبى، ببطولة خادم الحرمين الشريفين للقدرة، "فرحتنا بزيارة المملكة ولقاء أحبابنا اليوم أكبر من فرحة الفوز".

وتابع أنه لا يوجد فرق بين السعودية والإمارات، مؤكدا أن السعودي إماراتي والإماراتي سعودي.

وأضاف أنه حضر إلى السعودية كسياحة لمشاهدة سباق القدرة والتحمل الذي تنظمه المملكة هذا العام ويشارك فيه نجله حمدان.

وقال "بن راشد" عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر"، "الناموس لحمدان بن محمد فوزه في بطولة خادم الحرمين الشريفين للقدرة في محافظة العلا بالمملكة ... فرحتنا بزيارة المملكة ولقاء أحبابنا اليوم أكبر من فرحة الفوز ... أدام الله المحبة والأخوة".