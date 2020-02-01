«صدقي» يعلن قائمة سموحة لمواجهة مصر للمقاصة

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سموحة

مصر للمقاصة

أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة حمادة صدقى قائمة فريقه لمباراة مصر المقاصة المقرر لها يوم الإثنين المقبل بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلًا من : "الهانى سليمان، عمر صلاح، أحمد الشيخ، محمد كوفى، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، كريم يحيى، أحمد أبو الفتوح، شريف رضا، أحمد حمص، يوسف ديوب، محمد الترهونى، إسلام جمال، صلاح محسن، حسام حسن، ناصر ماهر، فوزى الحناوى، أحمد مكى، محمد نادى، محمد طلعت".

يدخل سموحة المباراة وهو فى المركز الثامن برصيد 20 نقطة من جدول ترتيب الدوري الممتاز ويأمل في تحقيق الفوز في المباراة القادمة.


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