شبيبة القبائل يحطم الرقم القياسي للترجي بدوري الأبطال

01 فبراير 2020 - 08:58 م

حقق فريق شبيبة القبائل الجزائرى فوزًا هامًا على الترجي بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "الأول من نوفمبر"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة، من دورى أبطال أفريقيا، لينهي بذلك سلسة انتصارات بطل إفريقيا في النسختين الماضيتين.

سجل رزقى حمرون، هدف فوز شبيبة القبائل الجزائرى بالمباراة، فى الدقيقة 56 من زمن المباراة، من تسديدة قوية على يمين حارس الترجى التونسي.

وكان العملاق التونسي، يمتلك الرقم القياسي بعدم الخسارة فى 20 مباراة متتالية بدورى أبطال أفريقيا، بعد تخطيه رقم الأهلى السابق 19 مباراة، بعد تعادله فى المباراة الماضية مع الرجاء المغربى، بنتيجة 2 – 2.

بدأت السلسلة التاريخية لفريق الترجى التونسي، فى دورى أبطال أفريقيا، منذ الخسارة أمام الأهلى فى لقاء ذهاب نهائي البطولة عام 2018، قبل أن ينجح شبيبة القبائل اليوم فى إنهاء سلسلة اللاهزيمة.

وفى مباراة أخرى، تغلب فريق الرجاء المغربى، على ضيفه فريق فيتا كلوب الكونغولى، 1 – 0، سجله بدر بانون فى الدقيقة الثالثة على بداية المباراة.

وضمن الترجى التونسي والرجاء المغربى، التأهل إلى دور ربع النهائي، بعد تساويهم بعدد النقاط، برصيد 11 نقطة، ولكن يتصدر الفريق التونسي، بفارق المواجهات المباشرة عن العملاق المغربى.