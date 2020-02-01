» بالصور.. جثة داخل قفص تثير ضجة بالسعودية

01 فبراير 2020 - 09:13 م

شهدت محافظة تبوك السعودية، حادثة أثارت ضجة كبيرة حيث تم العثور على جثة داخل قفص غارقة في مياه البحر.

جاء هذا عندما رصد الجثة، مجموعة من هواة الغوص، حيث أثار مشهد الجثة المحبوسة بقفص معدني مخاوف الغواصين الذين أبلغوا السلطات.

وتحركت قوات "حرس الحدود" الذين يتواجدون بالمكان بعد تلقيهم بلاغا من الغواصين لتسكشف المكان، وتم استخراج القفص الحديدي بتواجد الشرطة من محافظة البلع والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وتم فتح القفص ليجوا هيكلا عظميا بلاستيكيا، لجسم إنسان "دمية بلاستيكية على شكل هيكل عظمي لإنسان".

وثبت الهيكل بأسلاك معدنية داخل قفص، وعليه ملابس، مما جعل المشهد يبدو كجسد إنسان حقيقي، وتم تسليم القفص والجثة البلاستيكية للسلطات في محافظة تبوك.