  • السبت 01 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاهلى والهلال

بث مباشر.. مباراة الهلال السوداني والأهلي

أرشيفية

نقاط عالقة تنتظر الحسم في مفاوضات «سد النهضة»

طائرة بدون طيار

الصين تطارد المواطنين بالطائرات بسبب «كورونا»

قلعة قايتباي بالإسكندرية

8 أسباب لاختيار مصر أفضل مقصد سياحي لـ2020

شوبير وابوريدة

صراع مبكر بين «شوبير» و«أبوريدة» على زعامة «الجبلاية»

أصالة ونجلها

بعد قتله شابًا.. ما ذا فعلت أصالة لحماية ابنها؟

الجامعة العربية

بيان ناري.. الجامعة العربية ترفض«صفقة القرن»

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياته من البلكونة بعد خلاف مع والدته

تركي آل الشيخ

تدهور صحة تركي آل الشيخ وإعلامي يطلب الدعاء له

محمد علي

الحكم بحبس «محمد علي» 5 سنوات

عثروا عليها داخل البحر..

بالصور.. جثة داخل قفص تثير ضجة بالسعودية

عرب وعالم

القفص
القفص
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

حلا شيحة بإطلالة جديدة تثير ضجة

#

مقتل صحفية داخل شقتها يثير ضجة في الوسط الفني والأمن يتدخل

#

العثور على جثة راقصة شهيرة داخل شقتها

#

تثير ضجة.. وافدة تضع ”مواد نجسة“ في جامع بالسعودية

السعودية

جثة

العثور على جثة

البحر

شهدت محافظة تبوك السعودية، حادثة أثارت ضجة كبيرة حيث تم العثور على جثة داخل قفص غارقة في مياه البحر.

جاء هذا عندما رصد الجثة، مجموعة من هواة الغوص، حيث أثار مشهد الجثة المحبوسة بقفص معدني مخاوف الغواصين الذين أبلغوا السلطات.

وتحركت قوات "حرس الحدود" الذين يتواجدون بالمكان بعد تلقيهم بلاغا من الغواصين لتسكشف المكان، وتم استخراج القفص الحديدي بتواجد الشرطة من محافظة البلع والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وتم فتح القفص ليجوا هيكلا عظميا بلاستيكيا، لجسم إنسان "دمية بلاستيكية على شكل هيكل عظمي لإنسان".

وثبت الهيكل بأسلاك معدنية داخل قفص، وعليه ملابس، مما جعل المشهد يبدو كجسد إنسان حقيقي، وتم تسليم القفص والجثة البلاستيكية للسلطات في محافظة تبوك.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ننشر أسعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت
» بالصور.. جثة داخل قفص تثير ضجة بالسعودية
» الجزائر تشن هجومًا حادًا على "أردوغان"
» تصريحات مثيرة من "بن راشد" عن السعودية
» «كلوب»: هذا موقفي من رحيل «صلاح» عن ليفربول
» ارتفاع عدد المصابين بـ"كورنا" فى الإمارات
» «أبوتريكة» يتحدث عن تألق «صلاح».. ومعجزة ليفربول
» انفجار ضخم يهز وسط غزة
» ديربي مدريد.. ريال مدريد يحقق فوزًا صعبًا على أتليتكو
» السعودية: القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى
» «صلاح» يسجل هدفين في فوز ليفربول على ساوثهامبتون برباعية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني