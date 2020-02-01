نشأت الديهي لـ«أبو مازن» عن صفقة القرن: عيش الواقع

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد أنه سيبذل جهودا دبلوماسية لإفشال ما أسماه (صفقة القرن)، موجهًا له رسالة قال فيها: “إيه البديل بتاعك، أنت بتخبط على الأبواب منذ 42 عاما دون جدوى”.

وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “TeN ”، اليوم السبت، أنه لا بد من تغيير الواقع الفلسطيني على الأرض، حتى يمكن الجلوس على طاولة المفاوضات.

وتابع الإعلامي، لـ”أبو مازن”: “بلاش دغدغة مشاعر الجماهير وعيش الواقع، وإما توافق على صفقة القرن، وإما تنادي بالكفاح المسلح ضد إسرائيل”، معقبًا: “أعملوا مواجهة حقيقية مرة واحدة، ارجع للشعب الفلسطيني واعمل استفتاء على صفقة القرن أو الكفاح المسلح”، معربًا عن أمله في حل القضية الفلسطينية وهو على قيد الحياة.