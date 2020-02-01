"هيثم الحاج": معرض القاهرة للكتاب الأكبر على مستوى العالم

"تطبيق اليكتروني" لحجز كتبك .. ولدينا حق قانوني لمراجعه المحتوى داخل المعرض.. والكتب المخالفة يتم مصادرتها

أكد رئيس الهيئة العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، سيشهد الكثير من المفاجآت، وسيقدم وجبة ثقافية وفنية دسمة إلى رواده، مضيفا أن معرض "القاهرة الدولي للكتاب" هو الأكبر علي مستوي العالم.

وفي حوار أجرته "المصريون " مع رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أكد أن الهيئة لها الحق قانوني لمراجعه المحتوى داخل المعرض، والكتب المخالفة يتم مصادرتها.

وإلى نص الحوار ..

** في البداية.. معرض القاهرة الدولي للكتاب حدثا هاما يحرص الناشرون من كل الدول وخاصة الدول العربية المشاركة به؟

هذا صحيح.. فمعرض القاهرة الدولي للكتاب يمكن أن يكون الأكبر على مستوى العالم ،بناء على أنشطته وعدد زواره وحجم مبيعاته، وعدد إقبال الناشرين عليه، وبالتالي يحرص الناشرون من كل دول العالم علي المشاركة به، والهيئة متعاونة لأقصى حد مع دور النشر وتعمل على تذليل أي معوقات قد تقف أمام سبل التعاون الثقافي بين دور النشر والهيئة.

** ما هي آليات التنظيم والتسهيلات المتاحة أمام مشاركة الناشرين ؟

يجب أن تعلمي.. أن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الأكثر زخما والأعرق والأكثر تنوعا من حيث عدد المترددين عليه الذين زادوا عن أربعة ملايين زائر وهذا لم يتحقق لأي معرض في العالم ولذلك تتزايد العروض علينا للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب وتدريجيا نعالج أي أوجه نقص أو قصور توجد في المعرض، ونستوعب كل الناشرين ، ونقوم بتقديم كافة التسهيلات لكل الناشرين، ونسهل كل الإجراءات لدور النشر، وأي عقبة تواجه دور النشر يتم الاتصال المباشر ويتم حلها علي الفور.

** هل ترى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام قدم جديدا على مستوى العرض والمشاركين والندوات؟

بالطبع.. معرض القاهرة الدولي لهذا العام يقدم جديدا علي مستوي العرض والمشاركين والندوات، فعلي مستوي العرض قمنا بإدخال دور نشر جديدة لعرض كتبهم، كما أن شكل العرض يختلف تماما عن العام الماضي، أما علي مستوي المشاركين فقد قمنا بتحديث قائمة المشاركين، واعتمدنا علي قائمة جديدة، أما علي مستوي الندوات فقد قمنا بتغير شكل الندوات فستجده مختلفا تماما هذا العام، هناك تنوع كبير في الندوات والمشاركين ودرجات التخصص، تستطيع أن تقدم الكثير من الإجابات المتعلقة في مختلف المجالات .

**كيف تغلبت الهيئة على أزمة ارتفاع أسعار الورق، وطرحت كتبا بأسعار جيدة في متناول الجميع؟

الهيئة العامة للكتاب الهيئة..هيئة حكومية لا تهدف للربح ولذلك نحن نقوم بعرض كتبا بنفس سعر التكلفة، و هذه عوامل ساهمت في انخفاض أسعار كتب الهيئة العامة للكتاب وبالتالي نجد الأسعار كانت مقبولة بالنسبة للقراء.



وهل تجاوبت دور النشر الخاصة مع فكرة عمل جناح بأسعار مخفضة مثل جناح الهيئة المخفض؟

نعم بالفعل.. والإقبال على الاشتراك بهذا الجناح كبير جدا وتقدمت أكثر من 70 دار نشر، ولكن للأسف لن نستطيع الموافقة على الكل لأن مساحة الجناح، لن تستوعب كل هذا العدد، وهذا يؤكد أن دور النشر متحمسة للفكرة بشكل كبير .

**هل هناك تخفيضات مناسبة، للمشاركين من الدول الأخرى وخاصة العربية؟

بالطبع.. لدينا تخفيض لأعضاء اتحادات الناشرين العربية، وأي دار هي عضو في اتحاد الناشرين العرب يتم منحها ميزة التخفيض من خلال اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

**وماذا عن دور النشر الأخرى غير الأعضاء في اتحاد الناشرين العرب؟

رغم إن قرار اللجنة العليا أن الأولوية لأعضاء اتحاد الناشرين العرب وأعضاء اتحاد الناشرين المصريين، لكن حرصا منا علي مشاركه أشقائنا العرب، نستقبل طلبات الاشتراك بالمعرض من أعضاء اتحادات الناشرين الإقليمية، فإذا كان دار عضو في اتحاد الناشرين السعوديين وليس عضو في اتحاد الناشرين العرب يشرفنا مشاركته في المعرض ولكن لا يمنح التخفيض التي قررته اللجنة العليا.

**ألا يوجد بالمعرض جناح خاص للكتب المستعملة تشارك من خلاله جهات متعددة ؟

بالطبع.. لدينا جناح خاص بمجموعه ناشرين مهتمين ببيع الكتب المستعملة، ويطلق عليه جناح سور الأزبكية، ولكن لم يحدث اتفاق مباشر مع جهات متعددة للكتب المستعملة، ومازالت الفكرة مطروحة للنقاش.

** يشكو البعض أن هناك كتبا مهمة مثل قصة الحضارة والموسوعة الجغرافية وكتاب وصف مصر غير مكتملة في المعرض .. فما تعليقك؟

هذا صحيح.. ولكننا مؤخرا قمنا بطباعة بعضا من هذه الكتب ككتاب وصف مصر ستجده كاملا، أما الكتب القديمة والتي لم نعد طباعتها مره أخري ستجد أجزاء فقط منها.



**معرض الكتاب 55 ألف متر مربع وهناك رقم مهول للكتب ودور النشر ومع ذلك ليس لديكم حق قانوني لمراجعة المحتوى.. فكيف يتعين للهيئة فرز الكتب المشاركة في المعرض؟

غير صحيح..نحن لدينا الحق القانوني لمراجعه المحتوي داخل المعرض، فالهيئة العامة للكتاب تقوم بفرز محتوي الكتب، بالإضافة إلي أن إدارة المعرض ترصد طول الوقت أي كتب مخالفة لقائمة لكتب الخاصة بدور النشر التي تم الموافقة عليها، إذا وجدنا كتب مخالفة يتم مصادرتها فورا، فلا يمكن عرض كتب داخل المعرض دون موافقة الهيئة.

** ما هي الدول والهيئات التي تشارك في المعرض لأول مرة ؟

هناك دول تشارك لأول مره مثل صربيا، كينيا أما عن الهيئات، فنجد الوكالة الفضائية لأول مره تشارك معنا وبالطبع معرض القاهرة الدولي يفتح أبوابه للجميع من شتي الدول والهيئات.

**هل هناك رموزا عربيه من الخليج والمملكة العربية السعودية سيتم الاحتفاء بها هذا العام؟

بالطبع.. فوجود الكتاب في معرض القاهرة الدولي هو احتفاء بهم، وعلي سبيل المثال سيتم الاحتفاء بالشاعر وديع سعاده والناقد كمال ابو ديب .

**من هو ضيف الشرف لهذا العام، وهل هناك مفاجآت تختلف عن الأعوام السابقة فيما يخص ضيف الشرف؟

ضيف الشرف لهذا العام هي دولة السنغال، وقد قمنا بالاهتمام بضيف الشرف كثيرا هذا العام ، حيث قدمنا له قاعة لتقديم الندوات الخاصة به بالإضافة إلي الجناح الذي سيكون فيه الاستقبالات الرسمية لرئيس الجمهورية وهذا لم يكن موجودا في السابق.



**ما الأشياء التي لم تتمكنوا من تحقيقها الدورة السابقة من المعرض معرض وتأملون تحقيقها الدورة القادمة؟

هناك العديد من الأمور التي لم نستطيع تنفيذها المعرض السابق ولم يتم تنفيذها كتنفيذ "ابلكيشن" للمعرض تستطيع من خلاله حجز الكتب ووتتحرك به داخل المعرض، بالإضافة إلي شباب متطوعون، لإرشاد الزوار ومساعدتهم علي تحديد الاتجاهات وذلك لاتساع المعرض ، كما قمنا بتنفيذ نشرة اليكترونية بالإضافة إلي النشرة الورقية للمعرض، وتنفيذ مواقع اليكترونية لتغطية كافة أنشطة وفعاليات معرض القاهرة الدولي ، وهذا الموقع يتيح للمؤسسات الصحفية، فرصة الحصول على المعلومات والتغطيات والأحداث.