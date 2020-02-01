هل يقضي «ديتول» على «فيروس كورونا»؟.. الشركة ترد

01 فبراير 2020 - 10:04 م

نفت الشركة المصنعة لمنتج "ديتول" أن يكون السائل المضاد للجراثيم لديه القدرة للقضاء على فيروس "كورونا"، الذي تكافح الصين لمنع انتشاره، بعد أن قتل وأصاب المئات حتى الآن.

جاء ذلك بعد أن هرع المتسوقون لتخزين المنتج، بعد أن زعمت ملصقات مكتوبة عليه أنه قد يقتل فيروس كورونا البشري.

وشارك أحد المتسوقين، زجاجة من منتج الرزاز، كتب عليها: "يقتل E.Coli ، السامونيلا ، MRSA ، فيروس الروتا ، فيروس الأنفلونزا ، الفيروسات الباردة ، فيروس كورونا البشري و RSV ".

لكن شركة "Rett " المصنعة للمنتج أوضحت أنه لا يوجد ما يوحي بأنها فعالة في القضاء على سلالة فيروس كورونا التي ظهرت أخيرًا في الصين.

وقالت في بيان: "على دراية بالمضاربات حول منتجات Dettol وفيروس كورونا 2019-nCoV الجديد، لكنه مثل جميع الشركات المصنعة، لم يتمكن بعد من القضاء على الفيروس الجديد".

وأضافت الشركة أنها ستواصل العمل لفهم الفيروس واختبار فعالية "ديتول" ضده "بمجرد أن تتيح السلطات الصحية السلالة، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأشارت إلى أنها "ستواصل القيام بدورنا في مكافحة واحتواء تفشي الفيروس".

وتبرعت الشركة بمبلغ 5.5 مليون جنيه استرليني نقدًا ومنتجات تساعد في جلب الكادر الطبي لعلاج المصابين وتأمين الصابون والمطهرات اليدوية للمستشفيات في مدينة "ووهان" معقل المرض.

وقال بول هانتر، أستاذ الحماية الصحية والطب ببريطانيا: "العنصر النشط في ديتول هو الكلوروكسيلينول وهو مطهر متوفر على نطاق واسع".

وأضاف: "الكلوروكسيلينول نشط ضد مجموعة واسعة من الفيروسات والبكتيريا بما في ذلك الفيروسات التاجية. استخدامه بمثابة مطهر للسطح على الأسطح الصلبة أو على الجلد والجروح. ويمكن أيضًا دمجه في الصابون".

وقال بول كيلام، أستاذ علم جينوم الفيروسات في جامعة إمبريال كوليدج في لندن: "لا أعتقد أن ديتول قد تم اختباره بحثًا عن نشاط ضد 2019-nCoV . ومع ذلك ، يدعي المصنعون نشاط القتل لمجموعة متنوعة من الميكروبات".