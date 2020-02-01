  • الأحد 02 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:53 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

عمرو أديب: القضية الفلسطينية كانت في الفريزر

مطار القاهرة

"الحجر الصحي" يكشف سر احتجاز 12 حالة بمطار القاهرة

الأهلي

الأهلي يتعادل مع الهلال ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

سد النهضة

"الديهي" يكشف أحدث مستجدات مفاوضات سد النهضة

هل يقضي «ديتول» على «فيروس كورونا»؟

هل يقضي «ديتول» على «فيروس كورونا»؟.. الشركة ترد

الدكتور هيثم الحاج علي

"هيثم الحاج": معرض القاهرة للكتاب الأكبر على مستوى العالم

أرشيفية

انتفاضة غضب برلماني ضد «صفقة القرن»

موجة الطقس السيئ

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

أرشيفية

نقاط عالقة تنتظر الحسم في مفاوضات «سد النهضة»

طائرة بدون طيار

الصين تطارد المواطنين بالطائرات بسبب «كورونا»

العراق.. حزب المالكي ينأى بنفسه عن تكليف علاوي برئاسة الحكومة

عرب وعالم

العراق يحقق بتهريب مليارات الدولارات بفترة حكم "المالكي"
العراق يحقق بتهريب مليارات الدولارات بفترة حكم "المالكي"
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

العراق.. ساحات الاعتصام ترفض تكليف علاوي بتشكيل الحكومة

#

العراق.. "حزب الله" يدعو أجهزة الأمن للابتعاد عن القواعد الأمريكية

#

العراق.. كتلة الصدر تقاطع اجتماعات اختيار بديل لعبد المهدي

#

الإدارية العليا تقرر وقف طعن الحكومة على «الأدنى للأجور»

نأى حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، السبت، عن تكليف السياسي الشيعي المستقل محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة.
كان علاوي أعلن، السبت، عن تكليفه رسميا من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح لتشكيل الحكومة العراقية المرتقبة التي طال انتظارها خلفا لحكومة عادل عبد المهدي المستقيلة.
وقال حزب "الدعوة" الشيعي (أحد أحزاب ائتلاف دولة القانون الذي حصد 26 مقعدا من أصل 329 مقعداً) إنه "ليس جزءا من سيناريو تكليف أي مرشح لرئاسة الوزراء الآن".
وأضاف الحزب، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن موقفه ثابت في هذا الشأن، وهو أن "يكون المرشح مستقلا كفوءا نزيها قادرا على حفظ سيادة العراق ووحدته وملبيا لطموحات الشعب وحراكه، متمكنا من توفير الأجواء الانتخابية الآمنة؛ لكي يدلي العراقيون بأصواتهم دون أية ممارسات غير قانونية حتى تكون صناديق الاقتراع هي آلية التغيير الدستورية".
من جهته، قال رئيس كتلة "بيارق الخير" السنية في البرلمان، محمد الخالدي، إن تكليف علاوي بتشكيل الحكومة "خطوة شجاعة من رئيس الجمهورية ومثلت انتصارا لإرادة الجماهير".
وقال الخالدي (تشغل كتلته مقعدان) في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "تكليف علاوي هي مرحلة مهمة في طريق التغيير والإصلاح والمضي ببناء دولة مؤسسات هدفها الأول خدمة المواطن والوطن بعيدا عن الأجندات والمصالح الخاصة".
وأضاف أن "القوى السياسية مطالبة اليوم بدعم محمد توفيق علاوي، والتصويت في منح الثقة لتشكيلته الحكومية ودعم حكومته في خطواتها الاصلاحية".
وأشار الخالدي إلى "أهمية تكاتف القوى جميعا لانجاح مهمة الحكومة المقبلة والبحث عن مصلحة العراق وشعبه أولا بعيدا عن أي مصالح ضيقة كانت السبب في حالة الانحدار والتراجع بالوضع العام طيلة الفترات السابقة".
وعادة، تعلن رئاسة الجمهورية العراقية في بيان رسمي تكليف المرشح لرئاسة الحكومة، وهو ما لم يحدث لغاية الآن.
لكن مستشار رئيس الجمهورية أمير الكناني قال، في تصريح مقتضب لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "تكليف محمد توفيق علاوي من قبل رئاسة الجمهورية سيعلن في بيان رسمي في غضون الساعات المقبلة".
ويبدو أن تأخر صدور البيان الرئاسي الرسمي يرجع إلى عدم التوافق على المرشح من قبل القوى السياسية فضلا عن الحراك الشعبي، وفق ما يرى مراقبون.
وسبق أن عبر الكثير من المتظاهرين رفضهم لتولي علاوي رئاسة الحكومة باعتباره ليس بعيدا عن الأحزاب الحاكمة وتقلد بالفعل مناصب رفيعة وهو ما لا ينسجم مع شروط الاحتجاجات المتواصلة منذ 4 أشهر ضد الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة.
وعلاوي شيعي علماني مستقل، دخل المعترك السياسي ضمن قائمة إياد علاوي عام 2005 وبقي معها بمسمياتها المختلفة، القائمة العراقية، والقائمة الوطنية، وائتلاف الوطنية.
وفاز بعضوية البرلمان لدورتين متتاليتين 2006 و2010، قبل أن يكلف بحقيبة الاتصالات في الدورتين (2006-2007) و(2010-2012)، لكنه استقال من المنصب في المرتين احتجاجاً على "التدخل السياسي لرئيس الحكومة، آنذاك، نوري المالكي في شؤون وزراته".
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون أول الماضي، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
وعاش العراق فراغا دستوريا منذ أن انتهت، في 16 ديسمبر/كانون أول الماضي، المهلة أمام رئيس الجمهورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة؛ جراء الخلافات العميقة بين القوى السياسية بشأن المرشح لرئاسة الحكومة. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» صراع مبكر بين «شوبير» و«أبوريدة» على زعامة «الجبلاية»
» 696 جنيهًا للجرام.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم
» 8 أسباب لاختيار مصر أفضل مقصد سياحي لـ2020
» ننشر أسعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت
» بالصور.. جثة داخل قفص تثير ضجة بالسعودية
» بيان ناري.. الجامعة العربية ترفض«صفقة القرن»
» الجزائر تشن هجومًا حادًا على "أردوغان"
» تصريحات مثيرة من "بن راشد" عن السعودية
» «كلوب»: هذا موقفي من رحيل «صلاح» عن ليفربول
» ارتفاع عدد المصابين بـ"كورنا" فى الإمارات
» «أبوتريكة» يتحدث عن تألق «صلاح».. ومعجزة ليفربول

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:35

  • عشاء

    19:05

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني