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محتجون أمام السفارة الأمريكية بالسويد: فلسطين ليست للبيع

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تظاهر العشرات أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، تنديدا بـ"صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.
وأفاد مراسل الأناضول بأن عشرات المتظاهرين احتشدوا أمام السفارة الأمريكية تلبية لدعوة "الجمعية الفلسطينية" (غير حكومية) في ستوكهولم.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل "فلسطين ستعيش إلى الأبد"، و"قاطع المنتجات الإسرائيلية"، و"القدس عاصمة فلسطين".
وألقى المتظاهر، ألكسندر سليمان، بيانا باسم المشاركين، أكد فيه أن "فلسطين ليست للبيع"، وأنه "من حق الفلسطينيين العيش على أراضي بلادهم الحرة".
وعلى هامش الوقفة، قال فيكتور سماعنة، رئيس "لجنة القدس السويدية" (غير حكومية)، للأناضول، إن الوقفة شارك فيها محتجون من ستوكهولم ومدن سويدية أخرى؛ احتجاجا على "صفقة العار".
وشدد على أن الجالية الفلسطينية في السويد، التي تقدر بحوالي 120 ألفا، يرفضون الصفقة.
فيما قال أحمد لولو (فلسطيني مشارك في الوقفة)، للأناضول، إنهم ينظمون الوقفة لإرسال صوتهم إلى الشعب الأمريكي بأنه ليس لديهم خلاف معه، لكن مع رئيسهم دونالد ترامب.
والثلاثاء الماضي، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، تفاصيل "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.
وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة غير مقسمة لإسرائيل. -

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