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لحين تأكيد خلوها من "كورونا".. لبنان يرفض استقبال باخرة صينية

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أعلنت وزارة الأشغال والنقل اللبنانية، السبت، منع استقبال باخرة صينية قادمة إلى لبنان، لحين التأكد من سلامتها، لمنع انتشار فيروس "كورونا الجديد".
وقالت الوزارة، في بيان، إنها طلبت من مرفأي طرابلس وبيروت عدم استقبال الباخرة، لحين وصول "تأكيد من الجهات المختصة ذات الصلاحية، ولاسيما وزارة الصحة العامة، بالسماح باستقبالها، وتوفر كامل الشروط الصحية المطلوبة لذلك".
وكشفت بكين، للمرة الأولى، عن فيروس "كورونا الجديد" في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان، ووصل عدد الوفيات حتى الآن إلى 259 شخصًا، فضلا عن تسجيل 11 ألفا و791 إصابة، بينهم ألف و795 حالتهم خطيرة. -

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